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分紅保單、實支險新制 7月上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會保險局昨天宣布分紅保單和實支實付險的「保險商品銷售前程序作業準則」修正草案，預計七月一日上路。新制規定銷售分紅保單不能以高分紅作為宣傳話術，商品定價必須「有多少分紅、說多少話」；至於實支實付險則以正本理賠和損失分攤為兩大原則，現行正本理賠加上自負額的作法仍屬正本理賠，可以接受。

目前包括保誠人壽、富邦人壽、法巴人壽都有發行分紅保單。保險局副局長蔡火炎表示，由於分紅保單的非壽險，包括傷害險、醫療險等保障項目並不參與紅利分配，架構較為複雜，為保障消費者權益，因此明定此類商品屬「新型態人身保險商品」，應採核准方式送審。

對於是否溯及既往，蔡火炎指出，七月一日新制上路後，連同舊版保單都必須適用新規定，因此業者必須根據新規定，在七月一日之前自行改版、重新上架。

分紅保單業績搶搶滾，銷售亂象卻頻傳，有的被宣傳成儲蓄神單、或分紅率「吹很大」，引發金管會出手管制，昨宣布修改三項法規、從五大面向控管。

新制要求分紅保單不論新舊，若要連結人身保險之外的其他傷害險、醫療險等綜合險，必須改採「附約」才能適用「備查制」，否則若舊版保單已採取主約方式涵蓋這些綜合險，就得先下架改版修正保單架構，或重新送審適用「核准制」。

其他關於分紅保單新規定的重點，包括商品設計及區隔帳戶管理、資訊揭露、銷售行為等，且禁止招攬人員以保單報酬率與公司股息率、同業保單、銀行存款或其他金融商品報酬率比較。

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