六壽險Q1初年保費衝千億 國壽3月突破130億元稱冠

六大壽險業績回溫了。根據各公司統計，今年第1季六大壽險初年度保費收入（FYP）合計約1,086億元，年增3.51%；推估全體壽險業今年首季初年度保費將接近1,800億元，年增率可望逾9%。

根據各家公司統計，今年3月，六大壽險初年度保費約416億元，年減3.7%；不過單月初年度保費約416億元，創八個月新高。

其中，壽險龍頭國泰人壽3月初年度保費高達130.4億元，不僅奪下冠軍，也是六大壽險裡唯一破百億元的業者；3月初年度保費較2023年同期成長4.6%。今年第1季，國壽初年度保費約271.6億元，緊追富壽的282.7億元。

富邦人壽3月初年度保費約98.44億、逼近百億水準，排名業界第二，成長動能主要來自傳統型及投資型商品；富壽3月初年度保費與去年大致相當，今年第1季，富壽初年度保費約282.7億元，較去年同期大幅成長18%。

南山人壽3月初年度保費為66.8億元、排名第三，年增15.6%，今年第1季初年度保費約204.6億元，為國壽、富壽之外，第三家破200億元的壽險公司，年增率達17.4%。南山人壽以利變壽險商品及投資型年金為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

凱基人壽3月初年度保費為43.5億元，第1季初年度保費約113億元，年減近27%。凱基人壽將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。

新光人壽3月初年度保費約39.1億元，今年第1季約97.7億元，與去年同期大致持平。

台灣人壽3月初年度保費約38.1億元、與去年同期相當，今年第1季初年度保費約116.6億元，年增34%。

壽險業高層估計，今年3月，壽險業初年度保費約680億元，今年第1季估計近1,800億元，年增逾9%。

回顧今年元月，六大壽險喜迎開門紅，合計初年度保費來到403.6億元；2月適逢農曆春節連假、工作天數較少，六大壽險合計初年度保費降至266.2億元，合計前二月為669.8億元，加計3月，今年第1季六大壽險初年度保費合計約1,086億元，年增3.51%。

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