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三商壽首季每股賺0.6元 淨值比回升至法定門檻

中央社／ 台北11日電

2023年底三商美邦人壽RBC及淨值比雙雙低於法定門檻，三商壽今天公布首季自結稅後淨利達新台幣30.6億元，相比去年同期由虧轉盈，每股賺0.6元，3月底淨值比也拉高至法定門檻3%以上。

2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比在今年3月底全數出爐，19家產險業全數高於法定門檻，為防疫雙險風暴後首見，壽險業則有2家資本亮紅燈，包括新光人壽資本不足、三商壽資本顯著不足。

三商壽今天公布第1季財報自結數，首季自結稅後淨利達30.6億元，較2023年同期增加59.8億元，每股盈餘（EPS）達0.6元。

受惠國內外股市上揚及新台幣兌美元走貶，3月底三商壽淨值拉高至446.8億元，單季淨值增加47.4億元，總資產則達1.57兆元，季成長3.3%。

2023年底三商壽淨值比僅2.97%，今年3月底已拉高至3.24%，回升至法定標準以上。

三商壽說明，隨台股加權指數上漲，首季權益類已實現獲利較去年同期增加14.1億元，且國內外債券殖利率較2023年底上升，經常性收益呈現穩定成長。

三商壽指出，整體壽險業首季獲利受惠匯兌利益，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，未來將持續以積極管理、平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票並持續布局海內外債券，彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動衝擊。

三商壽表示，揮別過去、迎向新的一年，首季表現已漸入佳境，為強化財務結構、厚實資本，今年3月董事會通過的各項籌資案正陸續進行中。

三商壽 淨值比

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