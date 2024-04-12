三商壽首季每股賺0.6元 淨值比回升至法定門檻
2023年底三商美邦人壽RBC及淨值比雙雙低於法定門檻，三商壽今天公布首季自結稅後淨利達新台幣30.6億元，相比去年同期由虧轉盈，每股賺0.6元，3月底淨值比也拉高至法定門檻3%以上。
2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比在今年3月底全數出爐，19家產險業全數高於法定門檻，為防疫雙險風暴後首見，壽險業則有2家資本亮紅燈，包括新光人壽資本不足、三商壽資本顯著不足。
三商壽今天公布第1季財報自結數，首季自結稅後淨利達30.6億元，較2023年同期增加59.8億元，每股盈餘（EPS）達0.6元。
受惠國內外股市上揚及新台幣兌美元走貶，3月底三商壽淨值拉高至446.8億元，單季淨值增加47.4億元，總資產則達1.57兆元，季成長3.3%。
2023年底三商壽淨值比僅2.97%，今年3月底已拉高至3.24%，回升至法定標準以上。
三商壽說明，隨台股加權指數上漲，首季權益類已實現獲利較去年同期增加14.1億元，且國內外債券殖利率較2023年底上升，經常性收益呈現穩定成長。
三商壽指出，整體壽險業首季獲利受惠匯兌利益，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，未來將持續以積極管理、平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票並持續布局海內外債券，彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動衝擊。
三商壽表示，揮別過去、迎向新的一年，首季表現已漸入佳境，為強化財務結構、厚實資本，今年3月董事會通過的各項籌資案正陸續進行中。
▪ 電費沒調「3月租金狂漲」！房仲指居住成本愈來愈高：換約會很有感
▪ 少子化與房價脫鉤？專家直指兩原因：高科技產業進駐的縣市較亮眼
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言