財政委員會視察金管會 立委籲設「國家級AI警示」納管虛擬資產

虛擬資產成為詐騙管道之一，立委們呼籲專法應納管虛擬資產，並藉AI技術來加強新興的詐騙手段！財政委員會11日視察金管會，跨黨派立委共同指出，虛擬資產成為詐騙的新興管道，應由專法納管，且建立「國家級的AI警示系統」。

財政委員會召委羅明才與國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委李坤城等人11日至金管會，考察銀行運用科技防詐的情形。警政署報告指出，自109年3月開始，詐欺犯罪案件數量與金額數量都逐漸飆升，其中以投資詐騙為大宗，為了防堵人頭帳戶氾濫的狀況，就需要銀行提前預防，並偵測帳戶異常活動。

專法納管虛擬資產

行政院預計4月提出打詐專法，王鴻薇詢問，未來制定專法的架構為何？黃天牧表示，因為詐騙成為全民關注的問題，行政院正跨部會討論專法，在金管會部分，主要涉及「金融機構」與「虛擬資產平台」，當出現有疑慮的金流時，專法對強化控管，凍結帳戶或身分確認等處理方式的授權，能夠更加明確。

王鴻薇追問，未來虛擬資產的主管機關為證期局，專法的管理方向為何？證期局局長張振山回應表示，虛擬貨幣會比照金融機構的管理方式，都是用同樣的方式處理。

國家級警示平台

黃珊珊指出，許多防詐的手段僅限於銀行端，但詐騙已經涉及虛擬資產、第三方支付等手段，甚至有虛擬資產的業者發現異常金流，卻只能個別向檢警調通報。她呼籲，目前銀行已經有強大的AI防詐技術，政府應協助建立「國家級的AI警示系統」，將防詐技術擴大到各類型的金流平台。

黃天牧回應說，金管會都有與檢警調系統合作，預計很快就能完成金融資料調閱的電子平台，加速詐騙的調查，也承諾會朝黃珊珊呼籲的方向努力。

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