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富邦金公告收辭任書 獨董王銘陽辭金控、人壽獨董職務…主因曝光
富邦金（2881）11日宣布，獨立董事王銘陽辭去富邦金控與子公司富邦人壽獨立董事職務，富邦金控表示，主因今日收到獨立董事辭任書，辭任主因王銘陽表態是個人因素，將自4月25日辭去獨立董事職務。
富邦金控董事才剛迎來新的人事，曾銘宗剛在上月接任富邦金控副董事長一職，董事會人選才剛到位，就發生獨董王銘陽請辭。
根據富邦金控公開資料，王銘陽現職為富邦金控與富邦人壽獨立董事，過去曾經擔任中國人壽總經理、董事長，以及開發金控董事暨總經理。王銘陽在2020年申請退休，卸下開發金控總經理與中壽董事長職務，同年進軍富邦金控擔任獨立董事，夾帶其保險業老手背景，為富邦金添助力。
由於開發金控董事長黃思國屆齡75歲，日前提出退休請辭開發金控董事長暨子公司凱基人壽董事長職務，生效日為4月9日，市場猜測，王銘陽是否回歸開發金控。
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