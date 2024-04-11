傳王銘陽突辭任富邦金、富壽獨董 外界矚目是否回任凱基人壽董座

據了解，曾任開發金旗下凱基人壽前身中國人壽董事長的富邦金控暨富邦人壽獨董王銘陽，今日傳出已請辭獨董職務，由於開發金暨凱基人壽董事長黃思國在上周請辭，因此王銘陽會否回任凱基人壽董事長，受到外界矚目。

據指出，王銘陽並未有回到開發金控的打算，但為何在此時請辭富邦金及富壽獨董，則在金融圈引發不少議論。

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