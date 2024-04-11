傳王銘陽突辭任富邦金、富壽獨董 外界矚目是否回任凱基人壽董座
據了解，曾任開發金旗下凱基人壽前身中國人壽董事長的富邦金控暨富邦人壽獨董王銘陽，今日傳出已請辭獨董職務，由於開發金暨凱基人壽董事長黃思國在上周請辭，因此王銘陽會否回任凱基人壽董事長，受到外界矚目。
據指出，王銘陽並未有回到開發金控的打算，但為何在此時請辭富邦金及富壽獨董，則在金融圈引發不少議論。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 大坪數淪毒藥 別人賺450萬、他晚8年賣屋慘賠2196萬
▪ 高鐵房市熱爆！新竹價漲7成、這站交易量增8倍
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言