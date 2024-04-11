期交所4月12日交易時段結束後 調整美元兌日圓期貨等八種契約保證金
臺灣期貨交易所11日公告調整澳幣兌美元期貨契約（XAF）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）、黃金期貨契約（GDF）、臺幣黃金期貨契約（TGF）、元大台灣50ETF期貨契約（NYF）、黃金選擇權契約（TGO）及元大台灣50ETF選擇權契約（NYO）之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自4月12日一般交易時段結束後起實施。
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