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3月準備貨幣降至6兆3974億元 央行指季節性因素：春節後通貨回籠導致

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中央銀行11日公布3月平均準備貨幣金額為6兆3,974億元，較上月減少1,176億元。圖／聯合報系資料照片
中央銀行11日公布3月平均準備貨幣金額為6兆3,974億元，較上月減少1,176億元。圖／聯合報系資料照片

中央銀行11日公布3月平均準備貨幣金額為6兆3,974億元，較上月減少1,176億元。央行官員指出，主要受到2月農曆年節後，民眾將手中沒用完的現金回存到銀行體系，導致3月準備貨幣金額下滑，屬於季節性因素。

央行指出，今年3月日平均準備貨幣年增率5.48％，較上月7.28％下降1.8個百分點。累計本年1至3月日平均準備貨幣平均年增率為4.96％，較上年同期5.94％為低。

央行官員指出，準備貨幣有兩大塊，一個是流通在外通貨，一個是央行準備金部分。準備貨幣指的是存款貨幣機構，例如銀行、信合社、農漁會、郵局的準備金，以及民眾持有的通貨所構成，是央行創造貨幣供給的基礎，央行雖然仍控制準備貨幣數量，但貨幣供給仍由央行、存款貨幣機構以及民眾共同決定。

央行官員指出，今年2月適逢農曆春節，年關前受到廠商結帳需求等因素，市場短期環境趨緊，2月準備貨幣再創新高，3月受到年後國人將手中未用完現金回存到銀行體系，影響準備貨幣走低。

央行統計，3月流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）減少2,153億元，金融機構存放央行準備金增加977億元。

其中準備貨幣變動來源，央行指出，3月雖有公債還本付息、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款等寬鬆因素；但受公債與國庫券發行、國庫向銀行借款、稅款繳庫及央行定存單淨發行增加等緊縮因素影響，致日平均準備貨幣金額較上月減少。

公債 央行 定存 稅款

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