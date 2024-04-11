蔡明修退休後由他接任！元大銀行新任董座出爐 總經理張財育升任

元大金控（2885）公告，子公司元大銀行董事長蔡明修因退休請辭董事長，於4月11日起生效，元大銀行董事會並決議由總經理張財育升任銀行董事長。至於總經理一職由執行副總經理邱文卿暫代。

元大金1日發布重訊，蔡明修因退休請辭董事長，於4月11日起生效，新任人選將於本月元大銀行董事會選任後另行公告。

蔡明修甫於去年8月從時任元大金總經理兼元大銀董事長翁健手中接下元大銀行董事長，蔡明修曾任大眾銀行總經理，熟稔財金、風險管理領域，具紮實的金融實務經驗，2016年大眾銀行併入元大金控後，轉任元大金控總稽核，督導集團完善風險管理政策及內控制度。

張財育出身元大證券，可謂老元大人。曾歷任元大銀行執行副總、元大金控財務長、元大金控策略長、元大證券執行副總，集團內歷練完備，相當受到高層重視。在元大銀曾負責財務、金融交易等業務，是併購韓國韓新儲蓄銀行主要洽談人，為此多次飛往韓國交涉。2016年升任元大銀總座，之後又調任金控風控長兼元大人壽資深副總，轉任銀行副董事長後，公司期盼他貢獻來自壽險的管理經驗，能有助銀行與保險的綜效發揮，2022年又回鍋兼任銀行總經理一職迄今。他3月29日才剛續任元大儲蓄銀行（韓國）新一屆董事長。

現年59歲的蔡明修於元大金2016年併購大眾銀行之前，在大眾銀任職已24年，歷任財務長、總稽核、總行協理等，是大眾銀併入元大金、再與元大銀二合一後，出自大眾銀的高階經理人代表人物。是元大銀行歷來最年輕的董事長。如今階段性任務完成退休。

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