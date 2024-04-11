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中華信評：融資公司緊縮放貸 有助未來兩季減緩延滯率

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評針對台灣融資公司信用趨勢報告指出，融資租賃公司應可因應潛在短期的波動與挑戰。趨嚴的授信政策將會限縮租賃業的短期成長，但風險管控趨嚴應可為該產業帶來長期實質的益處；緊縮的貸放管控應有助於在未來二到三季減緩延滯率的上升速度。

中華信評首席分析師藍于涵今於研討會指出，趨嚴的消費者貸款管控將使融資租賃業的成長減緩。在波動性加劇且經濟不確定性持續之下，國內海外業務動能仍將偏弱。預測融資公司今年應收帳款成長率為8％，較去年同期趨緩。

不過，中華信評預期隨著資產逐步重新定價已反映升高的資金成本，利差將在2024年觸底後反彈回升。但由於年應收帳款成長放緩且貸放成數降低，利息收入將維持在偏低水準。

延滯率方面，藍于涵指出，延滯率及呆帳率在去年底明顯攀升，主要源於二手車貸款及消金資產品質滑落，業者已對此管控放貸，在授信緊縮之下，資產品質惡化的情況將可於未來二至三季逐漸趨緩。

報告強調，企金業務資產品質則維持穩定。先買後付在該產業總放款組合中的占比仍低。長期來看，強化風險機制將對產業帶來長期實質的益處。同時，主管機關對租賃公司的資金使用將採取更嚴格的監督，此舉對於租賃業融資能力造成的影響應在可管理範圍內。

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