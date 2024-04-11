勤業眾信金融業報告：數位支付盛行 留意GenAI成雙刃劍

勤業眾信聯合會計師事務所11日發布《2024全球銀行業及資本市場趨勢展望》報告，內容指出，受到利率上升、資金供應量減少、監管嚴格化、氣候變遷、經濟成長放緩及地緣政治緊張，成本控制將成為銀行業競爭差異化的關鍵。

勤業眾信提醒，因應不斷變化的客戶行為，須持續投資數位科技，同時，將人工智慧（AI）納入營運流程中；但要特別留意GenAI風潮下之資料保護、身分驗證、打詐等挑戰。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行業及資本市場產業負責人楊承修資深會計師表示，多變的總體經濟環境局勢，是推動轉型的關鍵驅動性因素，促使金融業在資本稀缺的環境中尋求新的機會來源。

隨著消費者行為轉變，企業需要有擴充靈活的數位解決方案，滿足最基本的顧客期待，並能快速因應市場變化。隨著越來越多金融科技公司進入數位支付市場，競爭變得更加激烈，金融機構應該加速建立並不斷改進他們的數位能力。

數位科技和社群媒體以前所未有的方式賦予客戶更多權能，消費者擁有眾多管道瀏覽不同平台尋找最佳服務或產品，也清楚表達期望接受不斷變化的市場。銀行業須留意消費者習慣的轉變，積極迎接數位轉型的同時，保有個人化與優質創新的服務體驗。

舉例而言，電子錢包和帳戶對帳戶（A2A）支付，已迅速成為許多人的主要支付方式。Deloitte全球未來支付趨勢研究發現， 2020年至2025年手機支付的年複合成長率預計達約27%（26.93%）；同時，生物辨識技術也越發普及，例如：指紋、眼部掃描、3D臉部映射等，還有微信在去年推出利用掌紋與掌靜脈識別技術的刷掌支付，進一步強化數位身分的整合能力。預計全球生物辨識支付市場到2030年將達到580億美元，且預測2023年至2030年的複合年增長率將達63%。

隨著數位支付技術的廣泛應用，以及這些技術在非金融領域中的普及，將進一步鞏固新的市場地位。銀行、金融科技公司和大型科技公司之間的關係也在快速演變。金融科技公司不再被視為競爭對手，而是成為合作夥伴。隨著行業的日益融合，建立策略夥伴關係已成為銀行吸引新客戶和保留客戶的常見策略。

銀行業投資數位科技的目的是提高效率、提升生產力、降低成本、優化流程和供應鏈管理，進而提高營運利潤。根據Gartner發布的2024年CIO調查，高階管理者看準AI是未來三年首要實施的關鍵技術工具。銀行業應用AI的領域百花齊放，包括：詐騙檢測、反洗錢、客戶溝通和行銷、產品契合度評估、備忘錄撰寫等；此外，機器學習、深度學習演算法及自然語言處理（NLP）技術，被廣泛應用於實現交易自動化、現代化風險管理以及進行投資研究。

花旗財務貿易解決方案部門和財務智慧解決廠商Treasury Intelligence Solutions攜手合作，為客戶提供更強大的自動化工作流程，這項解決方案讓企業可以更靈活地預測現金流，並且能夠即時查看多個帳戶的情況，透過該系統提供的深入分析，企業能更有效地優化資金流動性，以策略性地管理供應商和客戶之間的工作資本配置，同時改進資金和投資活動。然而，AI系統可能伴隨著資料隱私和安全性問題，以及存在漏洞或偏見，導致不正確的決策或行為。因此，銀行需要不斷監控和改進其AI系統，以確保其準確性和公正性。

在企業使用AI技術時，可能會面臨一些風險。首先，AI系統需要大量的數據來訓練和運行，因此企業必須確保這些數據受到適當的保護，以避免不當使用或洩露；其次，推展GenAI需要時間淬鍊，並在執行難易程度和升級選擇之相關風險考量上遇到挑戰。

新技術的引進也帶來新的風險，隨著合作關係增加，第四方風險的威脅也日益增加，例如：開放銀行業務、與技術合作夥伴建立更多的合作關係，都可能使企業系統遭受新的漏洞和網路攻擊。加之，GenAI的快速發展也帶來身分驗證風險，深度偽造技術使身分識別更加真假難辨。

勤業眾信歸納，GenAI可能面臨的風險為身分驗證風險、資料洩漏、詐騙和隱私風險等，建議企業可以考慮採取以下措施、以維權益。

一、將深度偽造檢測技術納入反詐欺系統和培訓中，以提高對身分驗證的準確性和安全性。

二、加強對合成身分識別系統的檢測，可透過與合作夥伴加強對合成身分資料的辨識能力。

三、加強員工培訓計畫，提高對帳戶盜用、網路釣魚和商業電子郵件洩露等問題的警覺性。

四、使用聊天機器人工具時，應考慮資料隱私限制條件，以保護客戶的隱私和敏感信息。

五、建立記錄透明度和可解釋性框架，並定期測試生成式人工智慧模型，以確保其運作正常且符合法規要求。

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