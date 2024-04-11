獨／富邦人壽德國不動產投資認列損失60億理由曝光 和歐元塔有關

富邦金控昨日公告最新的獲利，並表示在3月認列德國不動產評價損失近60億元，引發金融圈注目。據業界傳出消息，富邦人壽這筆不動產評價損失，原來跟歐洲央行有關，因為富邦人壽在2018年以5.3億歐元買下的德國法蘭克福「歐元塔」大樓，租約即將在2025年期滿，而歐洲央行日前已宣布租約期滿將不續租，即將全棟搬遷，使該公司必須提列公允價值評價損失。

此事反映壽險業者前幾年在歐洲投資的不動產，由於當地不動產市場低迷，已使壽險業者開始得承擔不動產投資的提損壓力。除了歐洲之外，倫敦更是幾家大型壽險公司的不動產投資重鎮。以富邦人壽來說，目前在英國倫敦有3棟大樓，包括杜莎夫人蠟像館，另外在比利時布魯塞爾有一棟，至於歐元塔，則是該公司在2018年買下的第5棟大樓，目前是擁有海外不動產最多的壽險公司。

富邦人壽在2018年，以5.3億歐元（當時匯率約新台幣191億），買下德國法蘭克福「歐元塔」（Eurotower）大樓，也就是舊歐洲央行大樓，之後由歐洲央行承租，當時富邦曾公告此一交易訊息，並有3.5%的收益率，亦即，每年有1855萬歐元租金收益；但由於歐洲央行日前宣布不續租，即將全棟搬遷，倘若沒有替代的承租戶，等於租金收益降為零。

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