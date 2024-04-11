統一投信金獎團隊傳佳音 榮獲指標基金獎九座大獎

BENCHMARK《指標》第八屆台灣年度基金大獎揭曉，統一投信再次榮獲評審肯定，抱走九座大獎，包括四座最佳基金公司獎和五座個別基金獎。四座基金公司獎分別對應台灣中小型股票、大中華股票、產業股票-基礎建設、產業股票-科技及通訊，顯示統一投信在不同的投資區域及產業類別，都具備優異表現。

根據BENCHMARK《指標》說明，最佳基金公司獎是用量化及質化方式，綜合評量公司在各類資產的管理能力，包括投資組合、投資策略、績效與風險管理等，及各項能力的持續性、一致性表現。本屆統一投信獲得的四座最佳基金公司獎中，在產業股票-科技及通訊、台灣中小型股票類別，分別連續兩年、三年榮獲代表最高肯定的同級最佳獎項。在大中華股票及產業股票-基礎建設類別，統一投信也被認證是具備傑出表現的基金公司。

個別基金獎方面，最佳表現基金大獎由BENCHMARK《指標》評審團隊，彙整一年期與三年期的回報率、索提諾比率（Sortino Ratio）及ESG評分，按權重得出表現最佳的基金。統一投信共有三支基金獲得最大獎－同級最佳，分別為統一黑馬基金、統一強漢基金(新台幣)及統一奔騰基金，投資範圍橫跨台灣中小型股票、大中華股票及產業股票-科技。統一黑馬及奔騰基金分別連續兩年、三年獲得最大獎，統一強漢基金也已連三年蟬聯，近兩年獲獎的是新台幣級別，再之前則是美元級別獲獎。

最佳表現定期定額基金大獎，是考核基金的長期表現及穩定性，參選基金必須成立五年以上。經過BENCHMARK《指標》評審團隊計算各基金一年、三年和五年內部回報率，進一步賦予權重，再選出得分最高的基金。這個獎項裡，大中華股票類別的同級最佳大獎，由統一強漢基金(新台幣)連三年稱霸。統一奔騰基金也在產業股票-科技類別，獲得傑出表現獎項，為連續兩年獲獎。

統一黑馬基金持股集中，操作風格靈活，較能快速應對台股類股輪動及多空變化。同為投資台股的統一奔騰基金，則是聚焦高爆發力的科技股，為投資人追求資產長期成長。這兩檔基金成立皆已超過二十年，也是境內股票型基金中少數淨值超過200元的基金，截至4月10日，統一黑馬基金及統一奔騰基金，淨值分別達到219.85元及246.97元。統一強漢基金主要投資大中華區域，挖掘兩岸四地投資機會，也是各大基金獎常勝軍。

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