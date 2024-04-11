快訊

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高雄民生醫院「開錯刀」重大疏失 院長顏家祺遭拔官

統一投信金獎團隊傳佳音 榮獲指標基金獎九座大獎

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
第8屆指標基金獎統一投信得獎名單。資料來源：Benchmark指標。
第8屆指標基金獎統一投信得獎名單。資料來源：Benchmark指標。

BENCHMARK《指標》第八屆台灣年度基金大獎揭曉，統一投信再次榮獲評審肯定，抱走九座大獎，包括四座最佳基金公司獎和五座個別基金獎。四座基金公司獎分別對應台灣中小型股票、大中華股票、產業股票-基礎建設、產業股票-科技及通訊，顯示統一投信在不同的投資區域及產業類別，都具備優異表現。

根據BENCHMARK《指標》說明，最佳基金公司獎是用量化及質化方式，綜合評量公司在各類資產的管理能力，包括投資組合、投資策略、績效與風險管理等，及各項能力的持續性、一致性表現。本屆統一投信獲得的四座最佳基金公司獎中，在產業股票-科技及通訊、台灣中小型股票類別，分別連續兩年、三年榮獲代表最高肯定的同級最佳獎項。在大中華股票及產業股票-基礎建設類別，統一投信也被認證是具備傑出表現的基金公司。

個別基金獎方面，最佳表現基金大獎由BENCHMARK《指標》評審團隊，彙整一年期與三年期的回報率、索提諾比率（Sortino Ratio）及ESG評分，按權重得出表現最佳的基金。統一投信共有三支基金獲得最大獎－同級最佳，分別為統一黑馬基金、統一強漢基金(新台幣)及統一奔騰基金，投資範圍橫跨台灣中小型股票、大中華股票及產業股票-科技。統一黑馬及奔騰基金分別連續兩年、三年獲得最大獎，統一強漢基金也已連三年蟬聯，近兩年獲獎的是新台幣級別，再之前則是美元級別獲獎。

最佳表現定期定額基金大獎，是考核基金的長期表現及穩定性，參選基金必須成立五年以上。經過BENCHMARK《指標》評審團隊計算各基金一年、三年和五年內部回報率，進一步賦予權重，再選出得分最高的基金。這個獎項裡，大中華股票類別的同級最佳大獎，由統一強漢基金(新台幣)連三年稱霸。統一奔騰基金也在產業股票-科技類別，獲得傑出表現獎項，為連續兩年獲獎。

統一黑馬基金持股集中，操作風格靈活，較能快速應對台股類股輪動及多空變化。同為投資台股的統一奔騰基金，則是聚焦高爆發力的科技股，為投資人追求資產長期成長。這兩檔基金成立皆已超過二十年，也是境內股票型基金中少數淨值超過200元的基金，截至4月10日，統一黑馬基金及統一奔騰基金，淨值分別達到219.85元及246.97元。統一強漢基金主要投資大中華區域，挖掘兩岸四地投資機會，也是各大基金獎常勝軍。

新台幣 股票

延伸閱讀

女星沒工作簽證遭美監禁！主辦單位道歉反咬她這件事

未入首波內閣名單 林佳龍：我沒脫隊 一直在團隊中

入卓內閣有譜？ 林佳龍：會一直在團隊中

HVL／北港挑戰黑馬傳奇 家長自發應援集訓成後盾

相關新聞

獨／富邦人壽德國不動產投資認列損失60億理由曝光 和歐元塔有關

富邦金控昨日公告最新的獲利，並表示在3月認列德國不動產評價損失近60億元，引發金融圈注目。據業界傳出消息，富邦人壽這筆不...

統一投信金獎團隊再傳捷報 榮獲指標基金獎九座大獎

BENCHMARK《指標》第八屆台灣年度基金大獎揭曉，統一投信再次榮獲評審肯定，抱走九座大獎，包括四座最佳基金公司獎和五...

中國兩會提優化房地產政策 支撐整體亞債表現

美國聯準會最新經濟預測中，今年仍有降息預期，亞洲通膨可望進一步緩解，亞洲央行亦存在寬鬆貨幣空間且企業基本面轉佳。其中，中...

美CPI打擊降息預期 新台幣盤中重貶探近5個月新低

美國3月消費者物價指數（CPI）出爐，持續高於市場預估，意味美國通膨壓力仍大，大大打擊市場對聯準會6月降息的預期心理，美...

新興市場印度債備受追捧

繼摩根大通宣布將印度政府債券納入旗下新興市場政府債券指數後，外資明顯加速流入印度債券市場，截至2024年2月底，印度債券...

上市金控第1季大賺1,572億…獲利翻倍 國泰金拿下三冠王

上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄，在美國升息到頂、資本市場暢旺與台美利差維持高檔下，金控旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。