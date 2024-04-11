六大上市公股行庫第1季獲利 這家銀行年增逾一成最佳

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

六大上市公股銀行第1季獲利出爐，受惠第1季台美利差仍大，各家銀行金融換匯交易（FX SWAP）收益仍是貢獻獲利主幹，其中，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行第1季累計稅後純益已逼近百億元大關，彰銀（2801）則是稅後純益年增近11%最多，在六大公股行庫中獲利成長幅度最佳，第一金（2892）旗下一銀、華南金（2880）旗下華銀、合庫金（5880）旗下合庫銀等三家行庫，第1季獲利年成長幅度則是落在近3%至8%多之間，增長腳步穩健。

不過，兆豐銀雖然獲利逼近百億元，穩坐六大公股銀之冠，但是若與去年同期相較，兆豐銀與台企銀（2834）則是六大公股中唯二處於衰退的，顯示SWAP收益的爆發力不若去年，另外，提存備抵呆帳金額變化，也影響其獲利變化，兆豐銀第1季獲利年減5.9%，台企銀則是衰退18%多，台企銀光是前兩月的提存備抵呆帳金額，就比去年同期大幅增加了5倍多，使得其提存後獲利衰退幅度放大。

彰銀自結3月合併稅前盈餘16.26億元，累計合併稅前盈餘48.01億元，累計合併稅後純益38.31億元，累計合併每股稅後純益（EPS）0.35元。與去年同期相較，彰銀獲利年成長10.97%，在六大上市公股行庫中成長最多。

兆豐銀去年第1季因為SWAP獲利大爆發，屢創單月獲利新高紀錄，今年第1季雖然獲利依然亮眼，累計稅後純益達到98.88億元，領先公股同業，但是比2023年同期的105億元，則是小幅衰退。

近年連續年獲利達百億元創新高的台企銀，3月稅前盈餘10.82億元，稅後純益8.89億元。累計第1季合併稅前盈餘35.01億元，累計合併稅後純益28.46億元，EPS為0.35元。台企銀今年來獲利表現受到增加提存備抵呆帳衝擊，加以SWAP交易貢獻收益不如去年，因此第1季稅後純益較去年同期衰退幅度擴大，但據了解，台企銀內部仍以獲利達百億元水準為目標，雖然今年SWAP收益的動能可能比不上去年，日前央行又意外升息，但放款與財富管理業務可望帶動息收與手續費收入成長，獲利仍將持穩。

兆豐銀行 台企銀 彰銀

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