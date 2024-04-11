續創新高！王道銀自結第1季EPS 0.35元 年增近三成
王道銀行（2897）公布2024年3月與第1季自結獲利，3月單月合併稅後純益2.42億元，個體稅後純益1.79億元，累計第1季稅後純益12.71億元，比去年同期成長約14.6%，創歷來同期新高，個體累計稅後純益9.53億元，每股稅後純益（EPS）0.35元，年成長29.6%。
王道銀近年來獲利連年創新高，2024年前兩月累計合併稅後純益近10.3億元，較2023年同期成長近34%，個體稅後純益7.7億元，較2023年同期成長50%，3月單月獲利維持穩健，使得第1季累計獲利持續增長。
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