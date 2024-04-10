業務動能強勁 台中銀第1季獲利大成長逾四成創歷年高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台中銀行（2812）公布2024年第1季獲利創歷年同期新高，3月單月稅後純益7.33億元，累計第1季稅後純益20.85億元，較去年同期大幅成長41.5%，每股稅後純益（EPS）0.40元。

台中銀3月單月獲利較2月成長12%，比去年同月則是大幅成長近六成，今年來台中銀每月獲利都成長亮麗，使得累計第1季獲利創下新高，在銀行股普遍今年來因為金融換匯交易（FX SWAP）收益相對去年略降，壓抑獲利成長幅度之下，台中銀的獲利成長幅度相對較大，凸顯業務動能強勁，以及策略上強化財務操作挹注獲利。

台中銀近年成功調整企金與消金獲利貢獻比重平衡，息收與手收穩健成長，並積極拓展海外市場，鎖定高利差業務耕耘，使得台中銀獲利走揚。

台中銀行 銀行股

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