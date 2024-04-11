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誠信金融論壇／第一金董座邱月琴： AI 科技監控 防詐阻騙

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控董事長邱月琴。 記者季相儒／攝影
第一金控董事長邱月琴。 記者季相儒／攝影

第一金控（2892）董事長邱月琴昨（10）日指出，詐騙管道有四分之一來自社群媒體，受害者更不分年齡層，第一銀行已經做了兩件事，一、落實臨櫃關懷，減少民眾財損；二、加入鷹眼識詐聯盟，應用AI科技導入洗錢防制系統，強化交易監控效能，降低詐騙情事發生。

第一金控與經濟日報昨日共同主辦「誠信金融論壇—防詐阻騙  打造安全金融」，邱月琴出席致詞說，藉此論壇可提高民眾防詐知能與警覺心，了解高齡、弱勢、年輕客群可能面臨詐騙的問題，及金融業者可以做哪些事情，守護民眾財產安全。

邱月琴說，隨科技發展，詐騙手法日新月異，也衍生出多種詐騙態樣，根據美國官方公布，詐騙管道有四分之一是來自社群媒體平台，除了高齡者容易成為金融剝削或詐團鎖定目標外，詐騙受害者其實是不分年齡階層的。

邱月琴談話重點
邱月琴談話重點

為防範金融詐騙，行政院公布新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，也完成「打詐五法」的修法及加重詐欺罰則，並從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向降低詐騙案件。

金管會更進一步從八大面向推動防詐，包括臨櫃關懷提問、督導金融機構精進網路銀行及行動銀行警示效果、強化網路銀行約定轉帳風險控管、強化銀行提供虛擬帳號服務的風險管理、防制人頭帳戶進行詐騙、加強對民眾防制詐騙宣導，及推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」等。

金融業者也力行加強臨櫃關懷以防止民眾受騙、減少詐騙案件發生，強化相關控管措施，務求全面阻斷詐騙金流。

第一銀行落實臨櫃關懷，去年成功攔阻詐騙案件共365件，金額超過2億元，其次，也與刑事警察局合作加入「鷹眼識詐聯盟」，應用AI科技導入洗錢防制系統，強化交易監控效能，降低詐騙情事發生。

第一銀更積極投入研發AI警示帳戶預警模式，擴大自研「AI警示帳戶預警模型」與應用AI科技導入洗防系統，預期將可提升可疑交易的監控效率。

其他努力還包括持續宣導防詐觀念，例如，第一銀行除透過營業單位及數位平台通路向客戶及民眾宣導反金融詐騙資訊外，更主動舉辦反金融詐騙宣導說明會向民眾宣導相關資訊。另還邀請警調單位參與「強化臨櫃關懷提問協助攔阻詐騙宣導課程」等講座，透過警政機關豐富打詐經驗分享，讓第一線櫃檯人員更加瞭解金融詐騙態樣，以提高行員識詐能力及阻詐成功率。

AI 第一銀行 詐騙

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