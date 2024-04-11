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彰銀金融教育向下扎根

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行與台灣金融研訓院攜手推動「金融共好公益計畫」，昨（10）日舉辦誓師大會，扎根金融素養教育。圖由左至右為，國立彰化師範大學教授鄭國枝、彰化縣政府教育處副處長張淑珠、彰化銀行總經理周朝崇、彰化銀行董事長凌忠嫄、彰化縣政府副縣長林田富、台灣金融研訓院院長黃崇哲、彰化銀行副總經理鄧秀娟、台灣金融研訓院院務委員鄭翰。 彰化銀行／提供
彰化銀行與台灣金融研訓院攜手推動「金融共好公益計畫」，昨（10）日舉辦誓師大會，扎根金融素養教育。圖由左至右為，國立彰化師範大學教授鄭國枝、彰化縣政府教育處副處長張淑珠、彰化銀行總經理周朝崇、彰化銀行董事長凌忠嫄、彰化縣政府副縣長林田富、台灣金融研訓院院長黃崇哲、彰化銀行副總經理鄧秀娟、台灣金融研訓院院務委員鄭翰。 彰化銀行／提供

「攜手彰銀 儲蓄夢想」讓孩子從小開始培養金融素養。彰化銀行（2801）與台灣金融研訓院攜手合作，積極推動「金融共好公益計畫」，昨（10）日於彰化縣立圖書館舉辦誓師大會，由彰化銀行發軔之始「彰化」等中部地區分行組成金融教育小隊，號召菁英行員擔任CoCo志工老師推動金融素養教育宣導，預計深入彰化地區26個鄉鎮、100所國小，嘉惠超過7,000人次學童，讓金融素養教育向下扎根，帶進彰化的每一個角落。

彰銀董事長凌忠嫄及總經理周朝崇昨日特別南下出席誓師大會，為彰銀CoCo志工老師們加油、打氣，注入更多的熱情和動力，同時叮嚀志工們謹記對金融教育的使命，展現彰化銀行對深入彰化國小宣導金融素養教育的重視。

此外，金融研訓院院長黃崇哲、院委鄭翰當日也現身誓師大會，並邀請彰化縣政府副縣長林田富及國立彰化師範大學教授鄭國枝蒞臨為本計畫加持，讓CoCo志工老師們擁有更多的動力和信心。

彰銀為讓孩子享受學習的過程，並留下深刻的記憶，課程搭配台灣金融研訓院設計之教材，透過互動式教學課程及遊戲，讓國小四年級學童了解「金錢的用途」、「聰明的消費」、「認識風險支出」、「體驗家庭財務負擔」與「預防詐騙」等金融概念，並藉由日常消費行為檢視與記帳練習培養儲蓄習慣，透過這樣的教學方式，在孩子們心中播下金融素養種子，逐步建立正確之金融知識及觀念，為孩子們打造一個更美好的未來。

彰化銀行長年致力推動金融知識普及，持續派員擔任講師積極走入校園與社區，將以最大的熱情和責任感投入「金融共好公益計畫」中，以實際行動實踐企業社會責任，進一步促進普惠金融的發展，為更多的孩子提供金融教育的機會，建立健康的金融觀念和良好的儲蓄習慣。

彰化銀行 彰銀

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