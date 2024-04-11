股匯雙贏 六壽險入袋688億

受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼，合計稅後賺進314.8億元，創下八個月新高；累計今年第1季，六大壽險合計賺進688.7億元。

壽險龍頭國泰人壽3月稅後純益125億元，累計稅後純益247.4億元，奪下獲利冠軍，單月獲利提升，主要反映資本利得及經常性收益挹注。3月股市創高，國壽伺機實現資本利得，加上新台幣匯率單月貶值1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，整體獲利表現亮眼。

南山人壽3月受惠於穩定的經常性收益、掌握台美股市上漲實現資本利得，3月稅後賺進71億元，首季累計獲利134.8億元，每股稅後純益（EPS）0.98元。

富邦人壽3月稅後純益為40.8億元，累計稅後純益174.3億元，年增141%。

富邦人壽3月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾400億。

新光人壽3月稅後純益29億元，月增386.7%，累計稅後純益4.1億元，EPS為0.05 元。主要受惠於國內外股票實現資本利得將近80億元，挹注獲利表現。

台灣人壽3月因美元升值，使避險成本壓力減緩，亦由於股票處分利得及股息紅利挹注，單月稅後純益27.5億元，累計前三月稅後純益76.5億元；凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，3月稅後純益為21.3億元，今年第1季稅後純益達51.4億元。

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