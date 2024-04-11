快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

股匯雙贏 六壽險入袋688億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼。 聯合報系資料照
受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼。 聯合報系資料照

受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼，合計稅後賺進314.8億元，創下八個月新高；累計今年第1季，六大壽險合計賺進688.7億元。

壽險龍頭國泰人壽3月稅後純益125億元，累計稅後純益247.4億元，奪下獲利冠軍，單月獲利提升，主要反映資本利得及經常性收益挹注。3月股市創高，國壽伺機實現資本利得，加上新台幣匯率單月貶值1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，整體獲利表現亮眼。

南山人壽3月受惠於穩定的經常性收益、掌握台美股市上漲實現資本利得，3月稅後賺進71億元，首季累計獲利134.8億元，每股稅後純益（EPS）0.98元。

富邦人壽3月稅後純益為40.8億元，累計稅後純益174.3億元，年增141%。

富邦人壽3月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。另所投資的各種私募基金帳上有未實現利益逾400億。

新光人壽3月稅後純益29億元，月增386.7%，累計稅後純益4.1億元，EPS為0.05 元。主要受惠於國內外股票實現資本利得將近80億元，挹注獲利表現。

台灣人壽3月因美元升值，使避險成本壓力減緩，亦由於股票處分利得及股息紅利挹注，單月稅後純益27.5億元，累計前三月稅後純益76.5億元；凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，3月稅後純益為21.3億元，今年第1季稅後純益達51.4億元。

台幣匯率 富邦人壽

延伸閱讀

台化營收／3月300.76億元 年月雙增

南亞營收／3月215.25億元、月增年減 創近五月高點

美國3月通膨顯著回溫且高於預期 降息前景混沌

面板雙虎3月營收 友達年增10%、群創成長15%

相關新聞

上市金控第1季大賺1,572億…獲利翻倍 國泰金拿下三冠王

上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄，在美國升息到頂、資本市場暢旺與台美利差維持高檔下，金控旗...

股匯雙贏 六壽險入袋688億

受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼，合計稅後賺進314.8億元，創下八個月新高；...

誠信金融論壇／羅秉成：三減五不 識詐打詐

行政院政務委員羅秉成昨（10）日指出，政府致力打詐防詐，除落實「三減五不」，也將透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，...

誠信金融論壇／第一金董座邱月琴： AI 科技監控 防詐阻騙

第一金控董事長邱月琴昨（10）日指出，詐騙管道有四分之一來自社群媒體，受害者更不分年齡層，第一銀行已經做了兩件事，一、落...

誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

金管會銀行局局長莊琇媛昨（10）日說，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版中，金管會負責阻詐，採六大面向精進，一、強...

誠信金融論壇／調查局經濟犯罪防制處處長何復生：拆解騙術 增強辨識力

調查局經濟犯罪防制處處長何復生昨（10）日表示，當前詐騙再進化為AI深偽技術詐騙，尤其是「聲音深偽」非常難辨識，只要七秒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。