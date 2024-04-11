外資匯入 台幣升7.8分
台股早盤上漲，加上美元指數疲弱，新台幣匯率昨（10）日在外資回頭匯入逾9億美元下，終場升值7.8分，收在32.02元，總成交量為19.37億美元。
美元指數昨天下挫0.06%，多數非美貨幣對美元升值，其中又以新台幣匯率升值0.24%最為強勢。
主要亞幣方面，星元匯率昨天上漲0.19%、僅次於新台幣，日圓與人民幣匯率分別升值0.04%與0.01%，韓國匯市休市。
外匯交易員指出，美國即將公布通膨數據及3月消費者物價指數（CPI），外資搶在數據發布前匯入卡位，可能是著眼若美國通膨數據走緩，有助台股續創新高。
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