快訊

美日峰會升級軍事同盟 應對北京挑戰 強調台海和平穩定

新閣員名單引內訌 綠派系砲轟卓榮泰「不要吃太狠」

今起轉熱上看35度高溫 吳德榮：下周二又有鋒面接近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上市金控第1季大賺1,572億…獲利翻倍 國泰金拿下三冠王

經濟日報／ 記者陳美君夏淑賢／台北報導
上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄。 路透
上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄。 路透

上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄，在美國升息到頂、資本市場暢旺與台美利差維持高檔下，金控旗下壽險、銀行、證券三路齊發，推升金控獲利躍進，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金第1季均賺破300億元。

第三、四名的中信金、兆豐金分別大賺200多、100多億，前四強累計獲利近千億，元大金也賺近百億元。

國泰金在2月、3月均賺逾百億元下，一舉拿下單月、第1季累計獲利與每股稅後純益（EPS）三冠王，富邦金則是在看好後市、保守實現資本利得與國外不動產公允價值下調等影響，EPS排名轉居亞軍。

14家上市金控3月單月大賺590億元，比前月、去年同期分別成長逾三成、近一倍，第1季累計稅後純益達到1,572億元，比去年同期大幅成長一倍，3月單月與第1季獲利表現均僅次於2021年紀錄，而且全部金控都獲利、無人虧損。

受惠3月新台幣貶值降低避險成本、衍生匯兌利益，旗下有大型壽險的金控獲利都相當亮眼，而台股頻創新高、價量齊揚，也帶動壽險、銀行、證券的投資操作收益，以及證券經紀手續費大增，而第1季台美利差仍大，各銀行的換匯交易（SWAP）也貢獻良多。

國泰金自結3月稅後純益168億元，年增4.7倍多，累計稅後純益371.9億元，年增近4.2倍並創歷史次高紀錄，EPS為2.57元。

子公司國泰人壽今年來掌握波段操作，伺機實現資本利得，以及美元上揚、新台幣單月貶值1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以在調節私募基金及經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

國泰世華銀行3月稅後純益33億元，累計賺104.2億元，年成長14%。國泰產險3月稅後純益3.2億元，累計獲利8.8億元大幅成長。

富邦金3月自結稅後純益80億元，累計第1季稅後純益303.8億元，年增1.1倍，EPS為2.33元，銀行及證券子公司單月及累計前三月稅後純益皆創歷年同期新高。

富邦人壽3月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。但德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3月認列德國不動產公允價值下調近60億元，使3月獲利受衝擊，3月單月獲利退至壽險業三哥。

台北富邦銀行3月稅後純益23.93億元，為歷年3月新高，累積稅後純益81.64億元，較去年同期成長21%並續創歷史新高。

富邦產險3月稅後純益4.61億元，累計稅後純益13.48億元，富邦證券3月稅後純益9.29億元，月增18%，累計前三月稅後純益23.44億元，較去年同期大幅成長51%。

國泰金 富邦金

延伸閱讀

南亞營收／3月215.25億元、月增年減 創近五月高點

台化營收／3月300.76億元 年月雙增

美國3月通膨顯著回溫且高於預期 降息前景混沌

面板雙虎3月營收 友達年增10%、群創成長15%

相關新聞

上市金控第1季大賺1,572億…獲利翻倍 國泰金拿下三冠王

上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄，在美國升息到頂、資本市場暢旺與台美利差維持高檔下，金控旗...

股匯雙贏 六壽險入袋688億

受惠於國內外股市創高，加上新台幣匯率貶值產生匯兌利得，六大壽險3月獲利亮眼，合計稅後賺進314.8億元，創下八個月新高；...

誠信金融論壇／羅秉成：三減五不 識詐打詐

行政院政務委員羅秉成昨（10）日指出，政府致力打詐防詐，除落實「三減五不」，也將透過強化法制面、優化技術面與擴大組織面，...

誠信金融論壇／第一金董座邱月琴： AI 科技監控 防詐阻騙

第一金控董事長邱月琴昨（10）日指出，詐騙管道有四分之一來自社群媒體，受害者更不分年齡層，第一銀行已經做了兩件事，一、落...

誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

金管會銀行局局長莊琇媛昨（10）日說，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版中，金管會負責阻詐，採六大面向精進，一、強...

誠信金融論壇／調查局經濟犯罪防制處處長何復生：拆解騙術 增強辨識力

調查局經濟犯罪防制處處長何復生昨（10）日表示，當前詐騙再進化為AI深偽技術詐騙，尤其是「聲音深偽」非常難辨識，只要七秒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。