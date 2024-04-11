上市金控第1季大賺1,572億…獲利翻倍 國泰金拿下三冠王

上市金控第1季大賺1,572億元翻倍成長，創下歷年同期次高紀錄，在美國升息到頂、資本市場暢旺與台美利差維持高檔下，金控旗下壽險、銀行、證券三路齊發，推升金控獲利躍進，金控雙雄國泰金（2882）、富邦金第1季均賺破300億元。

第三、四名的中信金、兆豐金分別大賺200多、100多億，前四強累計獲利近千億，元大金也賺近百億元。

國泰金在2月、3月均賺逾百億元下，一舉拿下單月、第1季累計獲利與每股稅後純益（EPS）三冠王，富邦金則是在看好後市、保守實現資本利得與國外不動產公允價值下調等影響，EPS排名轉居亞軍。

14家上市金控3月單月大賺590億元，比前月、去年同期分別成長逾三成、近一倍，第1季累計稅後純益達到1,572億元，比去年同期大幅成長一倍，3月單月與第1季獲利表現均僅次於2021年紀錄，而且全部金控都獲利、無人虧損。

受惠3月新台幣貶值降低避險成本、衍生匯兌利益，旗下有大型壽險的金控獲利都相當亮眼，而台股頻創新高、價量齊揚，也帶動壽險、銀行、證券的投資操作收益，以及證券經紀手續費大增，而第1季台美利差仍大，各銀行的換匯交易（SWAP）也貢獻良多。

國泰金自結3月稅後純益168億元，年增4.7倍多，累計稅後純益371.9億元，年增近4.2倍並創歷史次高紀錄，EPS為2.57元。

子公司國泰人壽今年來掌握波段操作，伺機實現資本利得，以及美元上揚、新台幣單月貶值1.3%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，加以在調節私募基金及經常性收益持續挹注下，整體獲利表現亮眼。

國泰世華銀行3月稅後純益33億元，累計賺104.2億元，年成長14%。國泰產險3月稅後純益3.2億元，累計獲利8.8億元大幅成長。

富邦金3月自結稅後純益80億元，累計第1季稅後純益303.8億元，年增1.1倍，EPS為2.33元，銀行及證券子公司單月及累計前三月稅後純益皆創歷年同期新高。

富邦人壽3月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。但德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3月認列德國不動產公允價值下調近60億元，使3月獲利受衝擊，3月單月獲利退至壽險業三哥。

台北富邦銀行3月稅後純益23.93億元，為歷年3月新高，累積稅後純益81.64億元，較去年同期成長21%並續創歷史新高。

富邦產險3月稅後純益4.61億元，累計稅後純益13.48億元，富邦證券3月稅後純益9.29億元，月增18%，累計前三月稅後純益23.44億元，較去年同期大幅成長51%。

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