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CUBE 卡掀3％回饋顯學！永豐銀今推DAWAY卡先衝發30萬張

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行。永豐銀行/提供
永豐銀行。永豐銀行/提供

3％回饋成顯學！左打台新玫瑰Giving卡，右打國泰CUBE卡，瞄準中信LINE Pay卡過去推出的好成績，中型銀行2024年信用卡出招，跟進推高額刷卡回饋卡策略，永豐銀10日宣布攜手LINE Pay推出DAWAY卡，新戶不限通路3％回饋最高，首波目標喊發30萬張，未來不排除給出更高回饋。

高額回饋卡成為新發卡策略，國內銀行中，過去北富銀推出J卡高額回饋打量成績單，2024年國泰世華銀同樣靠CUBE卡闖出新成績單，已經發破600萬張，超車中信銀LINE Pay卡，CUBE卡切換不同權益回饋3％起跳，成卡友手中必備信用卡之一。

中型銀行永豐銀第2季決定切入無腦刷市場，10日宣布推出DAWAY卡，永豐銀行零售商品督導田文清指出，該卡結合LINE Pay逾1,200萬用戶及超過50萬處支付據點的市場優勢，回饋LINE POINTS將給予消費者最自由、多元的點數使用場景，給出新戶LINE POINTS最高 3%回饋無上限，包含刷卡消費2%回饋外，若設定永豐銀行帳戶自動扣繳信用卡費，額外加碼1%，共LINE POINTS 3%回饋無上限；海外消費同享最高3%回饋。

田文清指出，如果設定永豐銀行數位帳戶－大戶DAWHO自動扣繳信用卡費，提供最高1.5%活儲優利，及每月再享最多20次免費跨行轉帳、提款。

永豐銀指出，該卡策略希望吸引新客群，首波目標發30萬張卡，限定沒有辦永豐銀信用卡或是停卡至少半年的卡友，申請新卡才符合新戶定義，新戶核卡後可以享有12個月的新戶加碼資格，

台新銀玫瑰Giving卡也給出最高3％台新Point回饋，遠東商銀Bankee社群銀行推海外旅遊分期神卡，給出刷卡消費滿額3000元，可以使用慢慢付功能，分期金額最高可以享有3％現金回饋。

LINE Bank快點卡同樣給天天回饋3％，包含一般消費基本回饋0.5％無上限，以及LINE Pay限時限量單筆滿2000元送50點，週三單筆滿3000元加碼送165點。富邦新戶申辦J卡正卡並設定北富銀帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後90天內國內一般消費享最高2%回饋，每戶回饋上限500元。

LINE 信用卡 永豐銀行

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