開發金財務長黃碧玲 暫代子公司凱基人壽董事長

開發金控（2883）子公司凱基人壽董事長黃思國9日退休請辭生效，凱基人壽今天董事會決議由董事之一的開發金控財務長黃碧玲暫代凱基人壽董事長職務，即日生效。

黃思國前天宣布請辭退休開發金董事長與凱基人壽董事長職務，開發金控由副董事長楊文鈞先行代理董事長職務，凱基人壽未設副董，日前開發金即說明先由現任董事互推一人暫時執行董事長職務，由於凱基人壽五席董事中，黃思國與4月起請辭生效的原任總經理黃淑芬不算，已經兼任凱基銀行董事長的開發金總經理龐德明(stefano paolo bertamini)不能再兼代，等於剩下黃碧玲與另一位法人董事代表、開發金副總經理暨會計主管施惠琪兩人之一代理，開發金控今天晚間代凱基人壽公告重訊，「本公司黃思國董事長於113年4月9日退休，經本公司113年4月9日董事會由董事互推黃碧玲董事暫時執行董事長職務。」

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