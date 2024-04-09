台新金前3月賺50.1億元 累計 EPS 達0.36元
台新金控（2887）9日公布3月自結盈餘，3月自結稅後純益13.7億元，累積稅後純益50.1億元，累計每股稅後純益（EPS） 0.36元，略低於去年同期。台新金指出，子公司台新銀核心業務獲利動能持續穩健，3月稅後純益13.3億元，月增7%；累積前三月稅後純益為44.2億元，較去年同期成長3%。
台新金3月稅後純益13.7億元，表現略低於前月的16.5億元及去年同期的17.8億元，前三月累積稅後純益50.1億元同樣略低於去年同期的50.6億元，年減近1%。
其中子公司台新銀行3月稅後純益13.3億元，累積前三月稅後純益為44.2億元，核心業務獲利動能持續穩健，淨收益較前月成長，故整體損益較前月成長7%，累計稅後純益較去年同期成長3%；資產品質維持穩健，截至3月底逾放比為0.10%，備抵呆帳覆蓋率為1247.80%。
台新證券3月稅後純益3億元，較上月成長，台新金表示，主要是因證券市場指數上漲及公司操作績效提升，致公司經紀手續費收入及營業證券處分利益上升；累計前三月稅後純益6.4億元，較去年同期4.3億元上升，主要是因今年證券市場指數上漲，大盤成交量較去年增加，致公司經紀手續費收入上升。
台新人壽3月稅後純益1.9億元，主要是來自股票資本利得；累計稅後純益8.2億元，較去年同期0.2億元大幅增加，主要是因今年股票資本利得及兌換利益影響。
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