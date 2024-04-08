特斯拉車主注意！電動車保單要來了 3風險列額外加保

特斯拉等電動車保單，今年將問世。金管會核定「電動車專屬保單參考條款」，七月起上路，主險比照一般車險外，電動車最關鍵的電池自燃、及充電期間如充電樁爆炸等三大風險全列額外加保項目，參考費率將在第2季底前完成，最快今年底前將有電動車保單問世。

產業者指出，電動車三大關鍵風險，全列額外加保項目，保費恐不便宜，如電動車最怕電池漏液，一旦漏液就會起火燃燒，一燒都600度高溫、噴水都滅不了、直到車子燒盡，幾乎等同全損，是產險業最怕的風險。

但業者也說，目前國內電動車仍是投保一般車險，投保件數、損率等資料有限，各家參考費率可能會先以國外經驗值來估算，很難判斷費率高低。

依金管會核定「電動車保單專屬條款」，僅承保純電動車（不含油電混合車），主險比照一般車險，包括甲乙丙式等車體險、竊盜險、意外險、第三人責任險，額外加保險種則有三項。

一、「車體險電池自燃附加條款」，是指單純電池自燃或爆炸導致車損，二、「車體險充電期間附加條款」，是指車主在充電時，充電樁爆炸造成車損，三、「汽車第三人責任險充電期間附加條款」，是指充電時，充電樁爆炸造成旁人、旁車損失的賠償責任。

其中車體險電池自燃的車損，若是因撞擊意外、導致電池漏液自燃爆炸，則屬主險的車體險範圍，不能列除外責任。

如兩車相撞（因）、導致電動車電池自燃爆炸（果），該車主若有投保丙式（車碰車）車體險時，就可獲理賠；但若只是車子停在那裡，電池卻自燃爆炸就屬除外責任，車主得額外加保電池自燃車體險，否就無法獲得理賠。

台灣最熱賣的純電動車，包括特斯拉（Tesla）、BMW、奧迪Volvo等，目前仍是投保一般車險（屬燃油車條款），產險業者希望純電動車專屬保單問世後，可將「純電動車」納保，才能真正提供合理對價和周延保障。

金管會也指出，電動車與傳統汽車相較，在結構面、動能、維修技術、及風險態樣等四大項目都有顯著差異，因此電動車損失頻率（事故發生率）、損失幅度（理賠金額）已無法依循傳統汽車的評估方式，認為推動電動車專屬保單有其必要性。

金管會表示，推動電動車專屬保單，有兩大效益，一、可區隔觀察與一般汽車損失率的經驗資料，據以分析評估符合電動車的風險，二、累積新型態風險的統計值，進而分別就電動車、與一般燃油車提供合理對價及更周延保障，公平對待不同風險的車種。

商品推薦