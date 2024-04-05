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租賃業先買後付 自律公約上路

聯合報／ 記者夏淑賢／台北報導

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租賃公會兩大自律公約昨天公告上路，在金管會指導下，租賃公會針對先買後付（ＢＮＰＬ）、中古車貸業務分別訂出自律規範共十一條款，昨天公告並交會員公司簽署；根據兩大自律公約，引起關注的低消費力族群過度貸款、中古車經銷商授信槓桿過大、委外催收等三大爭議，租賃公會與會員公司都將全力落實自律規範、配合政策與主管機關合作化解。

ＹＴ影片「山道猴子的一生」暴紅，引發外界關注租賃公司ＢＮＰＬ與中古車融資等業務，可能潛藏年輕人過度消費、擴張信用還不出錢等話題，在立委關切、金管會要求下，租賃公會會員公司、三大租賃業者為符合社會期待，以化解爭議、明確正派經營立場，分別訂出會員從事車輛交易業務、從事先買後付兩大自律規範，其中車輛交易自律規範共六條條文，ＢＮＰＬ自律規範五條，昨天公告上路，並交會員公司簽署。

租賃業者表示，根據兩大自律公約，租賃公會會員公司將恪守規範條文，審慎確認ＢＮＰＬ消費者的消費能力，中古車貸額度不超出其綜合評估合理市價、嚴格落實經銷商管理等，以緩解乃至杜絕外界擔心的年輕人過度消費、融資過頭信用擴張、委外催收問題等三大關鍵爭議。

根據兩大自律公約內容，不論ＢＮＰＬ還是車貸，針對客戶端都明訂要落實對客戶的徵授信管理，確認客戶資料、信用狀況、還款能力、擔保品現況與保證人資力，並定期觀察風險品質變化，尤其在ＢＮＰＬ較常碰到經濟上尚未自立的學生族群，要建置更嚴謹的徵授信管理，降低其過度消費風險。

其次為中古車融資較易遇到的經銷商放大融資槓桿問題，在車輛交易自律規範第三條遵循事項中，明訂會員公司對委外經銷商的監督查核機制與責任，以及合理評估交易條件及額度，承作成數不能超過往來車輛依現況、廠牌、市場需求及車齡、配備等整體評估後的市場價格，亦即日前金管會銀行局所言，車貸金額不得超過車價之意。

兩大自律公約針對委外催收，也有條文表明各項交易資訊公開透明，建立正當催收工作準則、委外催收要查核檢視催收行為等。

中古車 消費 金管會

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