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金管會：中古車貸款 不得逾車價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

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金管會緊盯租賃業中古車融資問題，金管會銀行局長莊琇媛已於三月中旬再度親自約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，並要求租賃業者放給中古車融資金額，「必須以車價為限」。

除了ＢＮＰＬ（先買後付）之外，中古車融資也是租賃資融對外放款的大問題，尤其是放款金額遠超過實際車價，和銀行授信時只借六、七成的融資金額「差很大」。

莊琇媛援引網路廣告指出，廣告聲稱中古車可貸卅萬元，但其實該車價格根本不到卅萬元，因此，已要求租賃公司融資額度不得超過車價。

金管會在此次約談做出三點要求，一是借款利率不得超過民法規定且要充分告知；二是代銷公司違約率若太高要特別註記；三是要規範債權委外催收、代銷公司，且事後要有查核機制。

外界批評融資公司借款利率過高，且都是用債權收買的方式；莊琇媛表示，在最近一次約談中，已要求租賃融資公司必須充分告知債務人利率。

至於對合作商家的管理，莊琇媛比喻，這就像以前的銀行信用卡業務代銷公司，雖然銀行現在不會有代銷公司，但租賃業現在仍有代銷人員、業務人員，甚至有債權委外催收，因此希望將委外行銷單位列入規範。

另外，ＢＮＰＬ帶來年輕人過度負債問題，對此，莊琇媛表示，已要求租賃公司核實評估年輕人還款能力。

中古車 年輕人 廣告 金管會

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