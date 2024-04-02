金融三業前2月狂賺1,856億元年翻倍 壽險業扮大功臣

據金管會統計，2024年前二月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘1,856.3億元，年翻1.3倍，更達2023年全年獲利的1/4強，其中保險業一舉擺脫去年虧損陰霾、助攻獲利，3月台股飆漲7%、金融三業續享大利多，估3月獲利可期。

以年增成長來看，前二月保險業較去年同期「虧轉盈」，成長動能最強，遠優於證券期貨投信年增60%、及銀行業的年增14%；若以單月來看，也以保險業月增近七成最大，證券期貨投信和銀行業都因2月交易天數減少而衰退。

金控主管說，前二月金融三業獲利續強，有三大主因，一、台美股市走揚，投資收益或評價利益增加。銀行業金融商品投資評價走揚，壽險業續賣股賺資本利得，券商也受惠台股價量齊揚，經紀、投資評價均增加。

二、台幣前二月貶值，有助壽險業減少匯損，銀行業外幣資產評價增加，三、手續費收入，銀行財管商品熱賣帶動手續費收入增加。

3月台股大漲7%衝破兩萬點、台幣續貶，將續提升金融業投資評價部位，有助壽險業增加匯兌利益，料3月金融業獲利仍續創佳績。

金管會公布金融業2024年前二月獲利，三大金融業中，銀行業獲利1,043億元最賺，年增14%，證券期貨投信業賺226.3億元、年增六成，保險業更較去年同期虧轉盈、賺587億元。

銀行局副局長林志吉說，整體銀行業前2月稅前盈餘1,043億元是史上同期新高，已達2023年全年獲利20.6%，其中本國銀行賺950.8億元、年增16%，貢獻逾九成獲利，主因是手續費、及投資和其他淨收益增加。

其中僅外銀、陸銀在台分行獲利衰退，林志吉說，主因是呆帳費用增加，另信合社和票金年增逾一成，前者是因利息淨收益增加，後者因投資收益增加，儲匯更較去年同期「翻紅」則是因台幣貶值、國外未實現兌換利益增加。

券商期貨投信業也受惠2月台股價量齊揚，累計前二月稅前盈餘226.3億元，年增六成。以成長動能來看，投信業賺36億元，年增66%最佳，券商賺178億元、期貨賺12億元，各年增61%和32%。

保險業前二月賺587億元，擺脫去年同期虧損陰霾，其中壽險業賺529億元已連二紅，產險業58億元與一月相當，保險局副局長蔡火炎說，壽險業是因淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年2月單月金融三業稅前盈餘796億元，累計前二月賺1,856.3億元，較去年同期804.9億元，年增130.6%。

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