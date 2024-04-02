存在重大不確定性...蘋果西打將消失？ 大飲回應了

以蘋果西打為主要品牌的老牌飲料廠大飲，去年第4季財報被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」查核報告。對此，大飲強調，產線已經復工，同時與銀行的貸款也在經辦中，因此問題很快就能解決。

根據會計師查核結果，大飲及其子公司因營運持續虧損，到去年底累積虧損4.16億，已超過實收資本額二分之一，且流動負債已超過流動資產5.22億，管理階層雖於合併財務報告採行對策、因應措施，「但繼續經營能力仍存在重大不確定性，本會計師未因此而修正查核結論。

而證交所指出，大飲已經4次（第一季、第二季、第三季加上年報）發生這樣的情事，若3年都沒有改變或者沒有發生其他事情「就要停賣」，而停賣6個月內若再不改善，就會面臨下市。

但大飲表示，會計師出具意見是延續性、同樣的問題，過去一段時間由於大飲產線停工，幾乎沒有營收，但去年底大飲的產線已經通過檢驗，並恢復生產，因此經營狀況已經明顯改善，同時，現在也已經與銀行經辦貸款中，只要貸款通過，經營能力就不會有問題。

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