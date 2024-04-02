聽新聞
test
0:00 / 0:00
存在重大不確定性...蘋果西打將消失？ 大飲回應了
以蘋果西打為主要品牌的老牌飲料廠大飲，去年第4季財報被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」查核報告。對此，大飲強調，產線已經復工，同時與銀行的貸款也在經辦中，因此問題很快就能解決。
根據會計師查核結果，大飲及其子公司因營運持續虧損，到去年底累積虧損4.16億，已超過實收資本額二分之一，且流動負債已超過流動資產5.22億，管理階層雖於合併財務報告採行對策、因應措施，「但繼續經營能力仍存在重大不確定性，本會計師未因此而修正查核結論。
而證交所指出，大飲已經4次（第一季、第二季、第三季加上年報）發生這樣的情事，若3年都沒有改變或者沒有發生其他事情「就要停賣」，而停賣6個月內若再不改善，就會面臨下市。
但大飲表示，會計師出具意見是延續性、同樣的問題，過去一段時間由於大飲產線停工，幾乎沒有營收，但去年底大飲的產線已經通過檢驗，並恢復生產，因此經營狀況已經明顯改善，同時，現在也已經與銀行經辦貸款中，只要貸款通過，經營能力就不會有問題。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他抱怨台北1缺點「很惡劣」 網無奈狂點頭：房價超一流 居住品質二流
▪ 升息房市慘？一表看斷頭違約、新天龍國耐受力最強
▪ 南科產值1.58兆超越竹科 房價將落後補漲？
▪ 租金、房貸算一算 七都這十區買房不如租房
▪ 第1季三大利多加持 六都房屋買賣移轉…熱呼呼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言