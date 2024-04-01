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召委請託約壽險業者與藍白餐敘 黃天牧：處理應更周延
金管會主委黃天牧與金管會保險局長施瓊華上午一起前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告。
會前針對擔任立法院財政委員會召委的國民黨立委羅明才請託金管會保險局出面，邀壽險公司董事長與財委會藍白立委餐敘，黃天牧表示金管會保險局長施瓊華有告訴他此事，金管會將參酌各位立委意見，未來作更周延處理。金管會保險局長施瓊華表示，一般而言，立委交代，有時會協助轉達，未來將參考各立委意見，進行更周延處理。
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