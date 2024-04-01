快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

召委請託約壽險業者與藍白餐敘 黃天牧：處理應更周延

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
金管會主委黃天牧（圖）上午前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告。會前針對擔任立法院財政委員會召委的國民黨立委羅明才請託金管會保險局出面，邀壽險公司董事長與財委會藍白立委餐敘，黃天牧表示金管會保險局長施瓊華有告訴他此事，金管會將參酌各位立委意見，未來作更周延處理。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧（圖）上午前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告。會前針對擔任立法院財政委員會召委的國民黨立委羅明才請託金管會保險局出面，邀壽險公司董事長與財委會藍白立委餐敘，黃天牧表示金管會保險局長施瓊華有告訴他此事，金管會將參酌各位立委意見，未來作更周延處理。記者蘇健忠／攝影

金管會主委黃天牧與金管會保險局長施瓊華上午一起前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告。

會前針對擔任立法院財政委員會召委的國民黨立委羅明才請託金管會保險局出面，邀壽險公司董事長與財委會藍白立委餐敘，黃天牧表示金管會保險局長施瓊華有告訴他此事，金管會將參酌各位立委意見，未來作更周延處理。金管會保險局長施瓊華表示，一般而言，立委交代，有時會協助轉達，未來將參考各立委意見，進行更周延處理。

金管會主委黃天牧（左）與金管會保險局長施瓊華（右）上午一起前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告。記者蘇健忠／攝影
金管會主委黃天牧（左）與金管會保險局長施瓊華（右）上午一起前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之政策目標」進行專題報告。記者蘇健忠／攝影

保險 金管會 黃天牧

延伸閱讀

研議放寬住都中心發行永續債券 財長：跨部會研商

召委指示金管會安排8家保險業者餐敘 引發財委會朝野大戰

移工人頭戶喊到40萬！ 是否採離境就關戶？金管會擬跨部會討論

虛擬通貨公會 拚本季成立

相關新聞

金管會主張當沖降稅延長5年 財長：尚在研議

當沖降稅優惠今年底屆期，金管會向財政部提出延長5年建議方案，財政部長莊翠雲今天表示，對於此方案，財政部尚在研議中，後續仍...

擬放寬住都中心發行永續債券 莊翠雲：跨部會研商

興建25萬戶社會住宅預估至少需1兆元融資資金，將研議國家住都中心發行永續發展債券，以降低融資利息財務負擔，但依目前法規，...

召委請託約壽險業者與藍白餐敘 黃天牧：處理應更周延

金管會主委黃天牧與金管會保險局長施瓊華上午一起前往立法院財委會就「如何積極推動金融業投注國內公共建設，並達成社宅百萬戶之...

元富證推分戶帳授權扣款服務 「一鍵」設定超便利

新光金控旗下元富證券繼去年推出自行研發的投資理財APP「好富投」，以及全面優化存股平台「存才富」。今年，為了提升分戶帳便...

召委指示金管會安排7家保險業者餐敘 引發財委會朝野大戰

國民黨籍立委羅明才找保險局安排保險公司餐敘，引發財委會上朝野立委大戰。對此民進黨籍立委郭國文抨擊，金管會身為主管機關，不...

黃天牧處理新壽 恩師稱讚處理得好

對於新光金和新壽的問題，金管會主委黃天牧在處理時，承擔很多壓力，不過也有來自業界的掌聲，包括黃天牧的老師，遠銀董事長侯金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。