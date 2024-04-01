移工人頭戶喊到40萬！ 是否採離境就關戶？金管會擬跨部會討論

立委賴士葆在財委會上質疑，移工人頭帳戶已成詐騙溫床，市場傳言移工平均一個人有三個金融戶頭，一個帳戶更喊價到30~40萬元，且人頭戶多是移工離境後產生的，是否可採取離境就關戶？

金管會主委黃天牧坦言，檢調單位有提及，人頭戶多來自移工離境之後，但是否可以採取當移工離境、就關戶，仍需做跨部會協商。

賴士葆說，移工來台是一個契約行為，若離境回去母國，把帳戶關掉是一個防堵詐騙的路，有任何其他考量嗎？

銀行局長莊琇媛坦言，的確有人有此建議(移工離境就關戶)，但勞動部認為，有些移工離境後仍有金融服務需求，因此勞動部持保留態度，後續金管會將會和檢調和勞動部本周會再做協商。

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