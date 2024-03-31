凱基證券領先同業 攜手Zuvio打造學生理財專區

為推廣普惠金融、落實公平待客，幫助年輕投資人建立正確理財觀念，凱基證券領先同業，合作台灣最大的校園生活社群 APP Zuvio，打造「Zuvio 理財專區」即日起正式上線，提供理財討論區、理財小學堂、咕咕新聞台等豐富多元內容，以淺顯易懂白話方式，讓全台超過100間大專院校，使用 Zuvio 平台的50萬大學生開啟學習理財投資第一步，也能夠認識投資風險提升意識。

根據證交所2023年資料顯示，台股證券戶全年新增97.8萬戶，其中首次開戶年齡層分布，以20至30歲占比最高達4成以上；20至30歲累計開戶人口已達160.5萬人，更首度突破全台該年齡層人數的五成，理財已成為全體大學生的必修學分。凱基證券指出，現在大學生處於網路時代，但透過網路搜尋接觸之金融資訊不一定具有專業背景，在投資市場中恐面臨風險。

凱基證券攜手Zuvio推出全新的「理財專區」功能，透過討論區話題，包含「定期定額」、 「ETF」、「基金」、 「台股」、「海外股票」等，大學生在理財投資遇到問題時，都可以來交流解惑，凱基證券也會適時分享正確觀念及金融知識。在咕咕台則提供國內外財經新聞閱讀，鼓勵大學生關心自己投資的產品與市場資訊，能夠全面了解金融市場的運作，並且學會如何有效地管理自己財務。

凱基證券善盡社會責任，落實公平待客原則、金融友善服務精神，因此在Zuvio理財專區的小學堂提供適合大學生課程，內容可分成8大類型、17單元，目前共有230堂課，每周持續更新上線新內容，提供淺顯易懂的理財課程，讓大學生可循序漸進、由淺入深學習，課後並且附隨堂測驗檢視學習程度。

凱基證券表示，小學堂不僅提供有關投資市場的知識，更特別設計「防詐停看聽」專區提醒防範金融詐騙及投資陷阱，包含分享常見詐騙案例及防詐要點、提升識詐能力，深化年輕族群的金融專業知識與防詐觀念。而為鼓勵大學生開立證券戶參與投資，更提供台股、美股與精選基金定期定額手續費均一價優惠，以減輕大學生投資的成本，且小額資金即可進行投資，幫助建立積極的理財觀念。

此外，凱基證券為貼近投資人需求及閱聽習慣，將專業理財資訊轉為簡而易懂的內容，陸續打造YouTube「凱基股股漲」、Podcast「財經要雯」等多元節目，推出後皆受到熱烈迴響，幫助消弭投資人的金融知識落差；並推動「新白話文運動」，首創議題行銷懶人包圖卡，提供易懂且有價值的投資資訊，依據「易懂、簡單、易讀」U.S.E.R.原則(Understanding、Simple and Easy、Readability)，幫助解決投資人閱讀理財資訊的三大痛點，包括複雜的專業術語、有限的金融市場和投資產品基礎知識、資訊過載且快速變動等，具體實踐公平待客文化，以最親民的方式服務不同需求的投資族群。

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