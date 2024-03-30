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台新金延攬人才！凱基銀前總座曹慧姝確定加入 「師承投行教父」背景曝光

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
台新金控。圖／台新金控提供
台新金控。圖／台新金控提供

台新金（2887）最新延攬重要人才曝光！傳出在台新金控董事長吳東亮首肯下，2023年請辭凱基銀總經理一職的曹慧姝，確定加入台新金控大家庭環抱，知情人士指出，曹慧姝職務將先掛深副總，初期職協助金控總經理林維俊，強調台新金不會有大型人事調整異動。

由於曹慧姝擁有投銀、商銀背景，更曾經在「投資銀行教父」封號、南山人壽前董事長杜英宗下學習。具有投銀背景，未來是否可以對台新金啟動相關併購時出力？知情人士回應，假設有併購，當然也會請其幫忙。

據了解，曹慧姝曾經服務美商花旗銀行台北分行董事、台灣花旗環球財務管理顧問董事、雷曼財務顧問資深副總裁、美商雷曼兄弟證券資深副總裁等，由於台新金控在推動與彰銀併購時，也曾因工作與台新金控高層互動熟識，其能力出眾，獲得賞識。由於人才不可多得，台新金決定先延攬進團隊，未來是否有更新的重責大任委由曹慧姝，以及屆時是否有新的抬頭，也受到市場關注。

知情人士指出，台新金人不會有人事異動，也不會有大變動，曹慧姝單純進入台新金控以其專業資歷貢獻協助，因其擁有不錯經驗，也與台新金高層合作過，雙方相當熟識。

2023年請辭凱基銀總經理一職的曹慧姝，確定加入台新金控大家庭環抱。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
2023年請辭凱基銀總經理一職的曹慧姝，確定加入台新金控大家庭環抱。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

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