前立委費鴻泰兒費聿德 AI 做「翻譯貝果」 專攻財報年報

金管會要求全台近2,000家上市櫃公司今年起必須提供英文版財報，與國際接軌，讓翻譯市場商機大增，新創業者則導入 AI技術，看好原本的書籍翻譯、財報翻譯等服務，翻譯市場整體規模超過百億元以上。前立委費鴻泰兒子費聿德成立新創「萬語智能」推出翻譯貝果（Lingo Bagel），擔任營運長，以AI精確翻譯專業文件為競爭力，競逐翻譯業務商機。

費聿德表示，他的生長環境中不乏有經營企業的長輩，依法要翻譯年報、財報不是問題，但往往報價高昂卻低效率，他自己有科技領域工作背景，決定嘗試導入AI科技解決翻譯市場痛點。

費聿德說，AI為翻譯界帶來巨大改變，跨國語言的翻譯更加容易，市面上出現不少即時翻譯工具，就連三星最新主打的旗艦機種，也以通話時的AI雙向翻譯為亮點，帶動了一波銷售高潮。

他指出，目前AI翻譯速度快，不過準確度、自動排版及在地慣用語的契合度仍是最大的考驗，就一般日常的溝通而言，當前的AI翻譯軟體或許游刃有餘，但面對正式或官方的報表文件、重要的會議資料，以及國際型的公開資訊時，必須用字精確。要讓AI符合翻譯速度及準確度，大量的訓練及經驗的累積不可少。

費聿德表示，傳統的翻譯問題多是時間久、品質不夠好、母語人士難尋等痛點，一份財務年報動輒上百頁、多達幾十萬字，往往要多位翻譯人員同步進行，從開始到完成花1、2個月以上。翻譯貝果能在幾天之內就將高度專業的資料翻譯完成，平均可協助企業單位節省90%的時間，正確率達到專業人工翻譯的程度，目前成績包含ESG準則S1&S2的翻譯、臺北醫學大學800頁醫學專書，以及多家知名會計師事務所的財報、年報、永續報告書等，都出自翻譯貝果之手，翻譯品質也獲得各界客戶的肯定。

費聿德強調，翻譯貝果能有如此突出的速度及準確度，來自由背後強大的AI訓練團隊，尤其是專業的會計師群，每天都持續不斷更新專業詞語庫，並協助校正優化財務AI模型，讓翻譯成果更貼近產業需求。

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