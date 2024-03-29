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大甲媽祖遶境九天八夜 新光人壽相挺：建議投保旅平險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤(二排右四、右五)，及新光人壽單位同仁，共同參與「媽祖開運保溫瓶」過火儀式，祈求大甲媽祖保佑信徒。新光人壽／提供
新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤(二排右四、右五)，及新光人壽單位同仁，共同參與「媽祖開運保溫瓶」過火儀式，祈求大甲媽祖保佑信徒。新光人壽／提供

被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年自4月5日晚間起駕至4月14日為期九天八夜的活動。向來致力於在地文化盛事不遺餘力的新光金控（2888）子公司新光人壽，今年第四年參與大甲媽祖遶境活動，與大甲鎮瀾宮合作，聯名設計「媽祖開運保溫瓶」，並由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，希望開運、實用又環保的保溫瓶，為民眾帶來「瓶」安和好運，也為環境永續盡一份心力。同時，新光人壽也提醒大眾，媽祖遶境人多、時間長、路途遠，難免有突發狀況，建議民眾出發前，投保旅平險，讓遶境期間更安心、有保障。

今年大甲媽祖遶境進香主題為「惜福」，遶境徒步路線貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇。沿途300多公里的路程中，新光人壽在地的業務單位，將展現「光無所在，心與你同在」的企業品牌精神，在旅途中，派出吉祥物金寶、圓寶與瓜寶遶境花車，一路守護信徒遶境，並於定點為信眾加油打氣並發送「媽祖開運保溫瓶」、大甲媽祖聯名活動帽、運動毛巾、姻緣線等好禮，希望大家收到經媽祖座前過火儀式加持下的保溫瓶，帶在身上，不僅隨時提醒自己多喝水，永保安康、愛地球。

媽祖遶境活動歷年來受到民眾的歡迎，參與人數成千上萬，雖然熱鬧萬分，但也存在著風險。根據長期擔任大甲媽遶境醫護團隊的統計，歷年大甲媽祖遶境民眾的就醫資料發現，求助醫療站協助最多的狀況是：腳起水泡、感冒、腸胃炎；由救護車後送至醫院情況為：跌倒、摔倒的撕裂傷、鞭炮炸傷、熱衰竭及人群擁擠昏倒。

因此，新光人壽建議民眾參與遶境前，不妨可以先投保「新光人壽Bobee 旅行平安保險」，即可獲得多項意外保障、重症燒燙傷及食物中毒慰問金等保障，且可附加傷害醫療實支實付保障，讓自己在遶境期間，有更完善的旅遊平安險保障。

大甲媽祖 新光人壽 遶境

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