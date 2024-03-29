賺錢沒發股利 LINE Pay：保留盈餘以因應長期發展
本土最大行動支付LINE Pay昨日公布2023年每股純益8.09元，不過未派發股息。LINE Pay解釋，主要是公司營運仍在事業成長階段，為維持公司長期穩定成長，擬保留盈餘以因應公司經營發展、人力資源，以及多元業務合作、事業擴張之投資需要，因此並未配發去年度可分配盈餘。
LINE Pay日前也宣布正式啟動徵才計畫，將積極擴展各項服務及多元業務版圖，招募職缺包含技術開發、品牌行銷及業務推廣等各項領域的優秀專業人才，更首度啟動大型「LINE Pay星種子計畫」，預計將招募450位具備企圖心、志在支付產業的人才加入，一同與LINE Pay推動台灣行動支付市場發展。
LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣每2人就有1人是LINE Pay用戶，支付據點超過50萬處，因應市場對行動支付需求持續成長，將擴大團隊規模、提供多元創新的工作職缺，積極招募廣納優秀人才，以深化LINE Pay服務。
LINE Pay2015年成立，2021年起轉正獲利。LINE Pay董事會通過去年財報，2023年全年營收49.28億元，全年稅後純益4.81億元，每股純益8.09元，營收、獲利雙創新高。今年1至2月累計營收9.75億元，年增33.3%。
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