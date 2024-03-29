公銀放款租賃業 財長：強化管理

ＹＴ影片「山道猴子的一生」引發外界關注年輕人財務槓桿過高的問題，財政部長莊翠雲昨天指示八大公股行庫，提出對租賃公司的放款改善計畫；各行庫近期會提出內控計畫，強化貸後管理及追蹤資金用途。

莊指出，租賃業若用銀行借來的資金放款給年輕小白，導致其債台高築，「實在不是很道德。」財政部統計，截至二月底，八大行庫對租賃公司及資融公司放款合計一二四六億元。

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