國銀擁近2000萬數存戶逼飽和 純網銀申辦這業務突圍

據金管會統計，2023年12月底國人開立各銀行數位存款帳戶達1,968.6萬戶，季增4.8%、年增33%，均同步下探史上最低點；據了解，三家純網銀已採試辦方式，承作法人戶（三人以上）線上開戶以擴展業務。

銀行局主秘侯立洋坦言，國銀數存戶成長的確趨緩，有三大原因，一、部分銀行已減少對數存戶做行銷推廣和優惠活動，導致民眾開戶誘因降低。

二、整體數存開戶數也因基期一路墊高，導致成長率下滑，三、全台每千位成年人估有982個數存戶，等於接近每一個人都有數存戶。

那麼，未來金管會有可能對數存戶做額度、或身分認證鬆綁，來帶動開戶數嗎？侯立洋說，目前業者並未爭取鬆綁數存戶的轉帳額度，至於身分認證，則是針對純網銀以試辦方式，承辦法人戶的線上開戶。

目前法人戶線上開戶，僅限於獨資、或是限股東三人以下的企業戶，過去純網銀爭取開放三人以上企業戶也可透過線上開戶、實體對保，日前三家純網銀都已申請試辦。

侯立洋說，目前銀行公會正研議股東三人以上的企業戶線上開戶的規範，在研議規範尚未出爐前，若其他傳統銀行也想要走企業戶線上開戶，也得透過試辦。

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