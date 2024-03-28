國銀擁近2000萬數存戶逼飽和 純網銀申辦這業務突圍
據金管會統計，2023年12月底國人開立各銀行數位存款帳戶達1,968.6萬戶，季增4.8%、年增33%，均同步下探史上最低點；據了解，三家純網銀已採試辦方式，承作法人戶（三人以上）線上開戶以擴展業務。
銀行局主秘侯立洋坦言，國銀數存戶成長的確趨緩，有三大原因，一、部分銀行已減少對數存戶做行銷推廣和優惠活動，導致民眾開戶誘因降低。
二、整體數存開戶數也因基期一路墊高，導致成長率下滑，三、全台每千位成年人估有982個數存戶，等於接近每一個人都有數存戶。
那麼，未來金管會有可能對數存戶做額度、或身分認證鬆綁，來帶動開戶數嗎？侯立洋說，目前業者並未爭取鬆綁數存戶的轉帳額度，至於身分認證，則是針對純網銀以試辦方式，承辦法人戶的線上開戶。
目前法人戶線上開戶，僅限於獨資、或是限股東三人以下的企業戶，過去純網銀爭取開放三人以上企業戶也可透過線上開戶、實體對保，日前三家純網銀都已申請試辦。
侯立洋說，目前銀行公會正研議股東三人以上的企業戶線上開戶的規範，在研議規範尚未出爐前，若其他傳統銀行也想要走企業戶線上開戶，也得透過試辦。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北市買房「哪裡CP值高？」 眾人見工作性質力薦新莊、淡水
▪ 急搬家1電器沒查看！女房客「電費破4千」嚇傻 網給實用建議
▪ 價值15.5億！新莊副都心1,178坪土地竟沒人繼承
▪ 青年房貸壓力創新高 這都年輕人最慘變駝背族
▪ 不是小宅！高雄房市最熱區「這坪數」房價漲最快
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言