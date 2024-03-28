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高避險成本吃不消！壽險看台幣貶勢 準備祭出這一招

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布2024年2月保險業獲利、淨值和匯兌成本。圖／本報系資料照片
金管會公布2024年2月保險業獲利、淨值和匯兌成本。圖／本報系資料照片

高昂避險成本讓壽險業吃不消了。據金管會統計，2024年2月壽險業單月避險成本346億元，已連七個月超過300億元，累計前2月避險成本736億元，吞噬了獲利，成壽險業一大惡夢。

金管會官員說，2月避險成本仍居高不下，主因是壽險業避險工具占大宗的CS（換匯）一年期年化成本仍緩升到3.98%，較上月增加0.17個百分點；但因2月台幣續貶，匯兌利益增加，整體2月單月淨匯兌損失200億元，已較1月有縮小態勢。

據了解，因3月台幣對美元貶幅加大，已有壽險業者開始降低避險比率，「少避一點」以減緩高避險成本的壓力。據數據顯示，2月整體壽險業避險比率已降到68%，較1月下降了2個百分點。

法人指出，即便3月央行意外升息，讓台美利差略減，但整體避險成本仍需視台幣升貶而定，多數壽險業者仍預期2024年避險成本將回到1~1.5%，略高於2023年水準。

金管會公布壽險業2024年2月兌換損益、避險費用等狀況。

據數據顯示，2024年2月台幣對美元貶值0.87%，使壽險業者海外投資，完全不避險情況下，出現1246億元的兌換利益。

但2月避險費用346億元、及因台幣貶值又增提160億元外匯準備金，吃掉了兌換利益，使整體2月壽險業仍出現淨匯兌損失200億元，累計前二月淨匯兌損失402億元。

避險成本依舊居高不下，從2023年8月單月避險成本衝破300億元大關後，到2024年1月攀升到390億元的史上新高，2月僅略降到346億元，已連續七個月都超過300億元，市場認為，避險成本愈小不易。

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