數位帳戶成長趨緩 銀行不再打數位帳戶價格戰

金管會發布最新的數位存款統計指出，截至112年12月底止，已有36家國銀開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約1968.6萬戶，較前一季約增加90.9萬戶，成長率為4.8%，其中純網銀開立戶數約227.6萬戶，較前一季約增加9.8萬戶，成長率為4.5%。

銀行局主秘侯立洋指出，數位帳戶成長的確有趨緩情況，一是本身行銷推廣活動和優惠減少，另外，先前基期較高，使成長率相對減少也是原因，而且開戶已趨於飽和，每千成年人，有982戶的數位帳戶，等於快要一人一戶，這些都是成長趨緩的原因。

銀行業者則指出，先前大家不斷祭出高利吸收客戶的時代已要過去，因為不斷燒錢，但倘若對於其他消金、財管方面的業務幫助有限，銀行恐怕也無法繼續這種流血競爭，因此也漸回歸獲利導向，侯立洋也表示，目前業者並未再向銀行局爭取對數存帳戶進一步的放寬措施。

依照金管會的分類，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為三類帳戶，其中第三類帳戶，即以他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立的帳戶，其開戶數最多，約1058.5萬戶，其中，純網銀218.4萬戶，其次為第二類帳戶，即已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開之帳戶，約532.4萬戶；第一類帳戶，即透過自然人憑證等於線上開立之帳戶)開戶數則約377.8萬戶，其中純網銀9.2萬戶。

金管會也表示，未來亦將在基礎驗證機制可行且風險可控之前提下，再適時規劃其他以數位化辦理的業務項目。

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