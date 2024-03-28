台灣人多有錢？中信銀：三年後10億有錢人財富衝至22兆

台灣人有多有錢？中信銀今日攜手波士頓顧問公司（BCG），公布首度調查的台灣資產淨值1億元以及10億元客群財管需求報告，發現2023年台灣人財富從5年前的143兆元快速成長到194兆元，到2027更將以6％的年複合成長率，成長到243兆元。主因受到歐美主要央行降息、受惠東南亞國家經濟成、高技術產業發展。

有錢人則將更有錢，估2027年財富將衝高到46兆元，人數將增加到14萬人；其中10億元以上「超級有錢人」人數將從7千多人增加到8千人，財富從15兆元成長到22兆元，等同屆時平均每位「超級有錢人」握有約27億元資產。

中信銀今日宣布升級家族財務服務至家族財富治理2.0，結合金控商銀、境內與境外服務資源，鎖定資產5到10億元的有錢人，採取邀請制度，提供家族永續架構與服務平台專屬團隊客至服務，並協助客戶了解境內外所得與保單、股權架構與房屋土地，以及繼承需求等。中信銀私人理財經營處處長楊子宏強調，高端財管客平均與中信往來20年。

中信銀總經理楊銘祥今日指出，2025年中信銀獲准開辦財管2.0，並率先針對資產1.5億元以上客戶設立臻富家會員服務，目前在14個國家與地區設有超過370處據點，同時是台資銀行最早布局在香港與新加坡開辦境外私人銀行業務。

BCG合夥人翁詩涵指出，受惠複利成長快速，以及高資產客可以接觸到房地產、私募、股債投資等不同金融商品，億元以上高資產客財富成長更快，2027年將以9%的年複合成長率，總財富規模從32兆元成長到46兆元；10億元以上客群財富更將以10％成長率，推升財富規模從15兆元到2027年的22兆元。

這群有錢人是誰？翁詩涵指出，「億元有錢人」與「10億元超級有錢人」有不同長相，前者較為年輕，55歲以上比重66％、後者達75％，但六成以上都是企業主。

資產配置上，相較「億元有錢人」存款與保險比重高，「10億元超級有錢人」則更愛股票、房地產、另類配置，而且通常有兩套錢，逾九成持有海外資產，接近四成資產配置於海外，重視海外資產配置，同時也重視家族資產傳承與稅務規劃，對法律與稅務專業需求更顯著。

有錢人喜歡投資哪裡？不受地緣政治波動影響匯出錢 反而找機會布局

這群億元以上有錢人，2024年喜歡投資哪裡？中信銀指出，個人與家族都傾向增持日本與新加坡，企業則增持越南與印度，對歐美都主要成熟國家興趣較低。

另外，這群有錢人關注影響出口貿易政經問題，七成以上關注地緣政治衝突與戰爭，逾五成關注全球央行貨幣政策與通貨膨脹，但超級有錢人除了關心地緣政治還關心貿易戰、關稅以及經濟制裁，以及企業對ESG的行動。

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