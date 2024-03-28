新台幣貶勢 路透：台灣壽險業海外投資上限拉警報 債券ETF吸引力爆棚

隨著新台幣貶值並測試32元大關，有台灣壽險業者透露，因海外投資上限是換算台幣計算部位，近來新台幣貶勢致使海外投資上限拉警報，已縮手海外投資，嚴防因匯率及資產增值而不小心超限，讓連結美債的新台幣計價債券指數型基金（ETF）吸引力大為提高。

路透報導，壽險業者指出，台灣央行這次雖意外升息，但幅度只有半碼，對換匯換利（CS）避險成本的影響不大，3~6個月的CS避險成本仍在3.8%附近，依然偏高，下半年才會反映美國聯準會（Fed）的降息預期，無本金交割遠期外匯（NDF）的避險成本，則受新台幣貶值影響而下滑。

一位大型壽險高層說，「現在台美利差大，外資一手賺SWAP（收益），一手賺台股，「以前外資是想股匯雙賺，現在即使新台幣走貶，外資也能在台股資本利得及SWAP收益雙贏」。

台灣壽險業去年避險工具換匯成本高達新台幣3,602億元，是壽險業說不出的痛，卻是本地銀行及外資眼中的肥肉，不僅激勵本地銀行去年SWAP收益倍增，連外資也搶食分一杯羹。

新光金控總經理陳恩光說：「談到避險成本，大家都愁眉苦臉。」

壽險業者認為，隨著市場持續延後對Fed啟動降息時點的預期，避險成本仍難脫離高檔，也支撐美元強勢整理，增添匯兌損失壓力，面對高避險成本及海外投資瀕臨上限等難題，除了緊盯新台幣走勢設定曝險部位（未避險的部位），債券ETF也是受青睞的投資選項。

一位金管會官員向路透表示，目前未接獲壽險業者通報因新台幣貶值導致海外投資超限，業者會自行控管海外投資，以防發生超限的情況。

目前台灣壽險業海外投資上限有雙指標：含國際板債券的海外投資上限最高為可運用資金的65.25%；若不含國際板債券的話，壽險業投資海外上限最高達45%。

國泰金控旗下國泰人壽連結美債的新台幣計價債券ETF，去年底的部位為台幣4,500億元，占比增至近6%，因台債殖利率較低，台幣債配置轉向債券ETF，展望今年避險成本目標仍在1%~1.5%，雖然Fed下半年可能會降息，但上半年避險成本仍高。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，債市已反映Fed會降息3碼，除非降息幅度比預期大，就比較會有資本利得。一位大型壽險業高層也說，對債券ETF仍有加碼空間，但進場須考量利率及匯價水準等因素。

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