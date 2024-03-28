凱基銀行打造永續金融生態圈 滿足企業永續轉型需求

開發金控（2883）旗下凱基銀行積極落實綠色金融行動方案，持續擴大綠色金融影響力，特別攜手中華經濟研究院綠色經濟研究中心(中經院綠經中心)、Stantec 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司(美商傑明)、東海大學永續發展暨校務研究處 (東海大學永續處)三方，集產學研力量打造凱基銀行永續生態圈平台，期盼從國內外氣候政策掌握、永續金融知識培訓、綠色金融商品提供、能源管理、污染防治及加強產業鏈結擴大 ESG 議合等面向，協助推動國內企業淨零轉型，進而達到國家2050淨零目標。

凱基銀行響應責任金融，為協助企業客戶淨零轉型，積極培育永續金融人才、提升 ESG 專業能力，去年便先邀請中經院綠經中心於凱基銀行內部針對董事、高階主管及企商金業務同仁，開辦9場包含國際淨零碳排倡議及國內外氣候政策法規、碳盤查揭露、國內外碳管理制度、永續金融商品等 ESG 教育訓練課程及講座，協助高階主管規劃永續金融商品、服務策略，及企商金業務同仁成為推動企業永續轉型的綠色夥伴。

凱基銀行今年更落實金管會建立金融永續生態圈政策，邀請長期參與國內政策研擬及引導產業轉型的中經院綠經中心，專長於各項環境工程、污染防制技術及能源與數位轉型的美商傑明，以及鏈結中部產業聯盟及青年ESG知識培育的東海大學永續處共同合作建立永續生態圈平台，藉由生態圈夥伴的專業領域，滿足各產業客戶在淨零轉型多面向的需求。

此外，凱基銀行持續以核心業務推動產業淨零轉型，不僅在投融資上控管並降低高碳排產業的占比，更積極提供企業轉型授信商品， 2023年底投融資碳排組合已較前一年降低29%。除此之外，凱基銀行落實金管會綠色金融行動方案3.0政策，積極推動再生能源融資業務，如太陽能電廠、風能電廠等專案融資，及開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等，2023年底綠色授信餘額較2021年年底大幅成長超過48%。

在自身營運減碳上，凱基銀行訂定各期程節電目標，逐步推動低碳營運與無紙化作業，強化低碳營運體質，在節能成效上，2023年用電碳排較2020年減量20.79%，顯示推動節能減碳相關措施已達到具體成效。為提昇能資源使用效率及推動能資源減量，凱基銀行不僅優先選擇當地供應商進行採購，更邀請所有供應商共同響應及簽署《供應商永續責任承諾書》，落實永續採購，達成綠色營運目標。

另一方面，為響應主管機關「2050淨零排放」計畫，凱基銀行日前與母公司中華開發金控及其他子公司共同參與國發會「淨零城市展」，於綠色金融主題區設置攤位參展，展現落實綠色金融、關注氣候變遷及推動企業永續等各面向成果。同時，凱基銀行亦長期參與世界自然基金會（WWF）所發起的關燈一小時（Earth Hour）活動，關閉全台據點大樓外牆燈光及非主要照明設備，以實際行動展現減碳愛地球的決心。凱基銀行未來除了自身節能減碳外，亦持續運用核心職能，落實責任金融，積極推動永續金融商品與服務，協助產業升級轉型，實踐母公司中華開發金控的低碳永續經營目標。

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