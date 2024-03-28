台灣億萬富翁多！7千人擁10億以上高資產 總規模高達15兆

台灣作私人銀行業務的富豪到底多有錢？答案揭曉，根據中信銀今日所公布的最新統計，2023年10億高資產富豪們，在台灣有大約7000人，總資產規模更高達15兆，已直追億級富豪10.3萬人所累積的17兆規模；中信銀更指出，經統計和中信銀有私銀往來關係的客戶，和中信銀的往來時間平均為20年，可見得信賴關係對私銀業務的重要性。

中信銀並預估，到了2027年，台灣個人財富總額將有243兆元，而億元級以上，包括十億級以上在內的富豪們，將有14萬人，累積財富將由2023年的32兆增至46兆，人數則將由11萬人增至13.7萬人，而上述10億以上的富豪大戶，資產規模會由15兆增至22兆，人數將增至8千人，資產規模成長力道將大於人數成長。

中信銀今日召開台灣超高資產客群財富洞察報告發布記者會，並對外宣布將鎖定資產規模5億以上的客戶，開發和家族辦公室相關的業務，其中對於境外的私人銀行商機，中信銀總經理楊銘祥指出，中信銀在海外有兩大私人銀行業務重心，一是香港，另一則是新加坡，其中對於近二年新加坡私人銀行業務大受境外資金加持，主要原因包括地緣政治影響，資金從香港移到新加坡，另外客戶的家族資產從大陸移往東南亞時，以新加坡的國際金融中心地位因而資金也會往新加坡移動。不過，香港仍是境外私人銀行業務的重心，因為仍有很多企業在香港，因此有一定的資金需求。

中信銀行私人理財經營處長楊子宏指出，為了滿足客戶的需求，中信銀已提出複合式「1+2+n+n」服務模式，集結更多資源提供客製化服務；對於和海外地區外銀競爭私人銀行業務，楊子宏對中信銀的優勢指出，中信銀在海外據點多，客戶在海外開戶也方便，尤其子女在海外留學時還有很多金融服務可提供。

楊子宏也對客戶在新加坡的境外理財指出，新加坡外銀的私人銀行業務，客戶資產規模更大，也使很多在台灣已是富豪級的客戶，不見得能得到當地外銀很好的服務，相對於此，中信銀更重視這些客戶，而且會提供良好的稅務管理。

楊子宏指出，因應高資產客戶的資金跨境理財需求，未來勢必要作更整體的規畫：「今年財富管理升級版，就是家族辦公室的概念。」他並進而分析，億元級大戶的資金，有4成至5成資金在境外，但這幾年有些錢回境內，但有些錢則因為企業供應鏈調整影響，使資金會從中國移出來，這些資金不見得回台灣，而是去新加坡，中信銀的跨境私人銀行業務就是為了服務這些目標群。

儘管台灣有兩岸地緣政治問題，不過對此楊子宏也觀察到，很多具3C產業負責人背景的客戶，反而由於看好在台灣強大的工業及高科技基礎，而選擇把資金移往台灣，面對地緣風險不急躁，而是謀定而後動。

楊子宏也表示，會採取邀請制方式來提供客戶「家族辦公室」的服務，並以5億以上至10億、10億以上的客戶為目標群來邀請。

與中信銀合作發布調查報告的波士頓顧問公司合夥人翁詩涵則對新加坡的成長力道指出，目前私人銀行業務，台灣與香港的成長率相當：「但新加坡則非常誇張，年複合成長率超過10%！」她分析，不只供應鏈移轉效應帶動，而是東南亞原本就居於東南亞的特殊位置，使得這幾年光東南亞匯過去的錢就很多。

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