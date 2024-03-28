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LINE Bank與凱基證合作 證券交割帳戶平台上線

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
客戶透過LINE Bank證券交割帳戶平台，即可開立富邦證券、凱基證券之證券戶並綁定LINE Bank交割帳戶，同時享受兩家國內前三大券商所提供的優質服務與手續費優惠，定期定額更是千元起即可投資。圖／LINE Bank提供
客戶透過LINE Bank證券交割帳戶平台，即可開立富邦證券、凱基證券之證券戶並綁定LINE Bank交割帳戶，同時享受兩家國內前三大券商所提供的優質服務與手續費優惠，定期定額更是千元起即可投資。圖／LINE Bank提供

LINE Bank28日宣布，繼與富邦證券合作後，攜手凱基證券的證券交割服務全新上線，客戶透過LINE Bank證券交割帳戶平台，即可開立富邦證券、凱基證券之證券戶並綁定LINE Bank交割帳戶，同時享受兩家國內前三大券商所提供的優質服務與手續費優惠，定期定額更是千元起即可投資。

證券交割帳戶平台是LINE Bank 一純網銀業內首創，具備「多、輕、快」三大優勢。客戶使用LINE Bank服務，即可與兩家國內前三大券商富邦證券與凱基證券分別完成證券交割帳戶開戶與綁定，快速查看各交割帳戶餘額。自由管理多個交割帳戶。

觀察到投資族群需要，LINE Bank參考千位客戶問卷調查結果，發現近三成投資人擁有兩個以上證券戶，主要是想同時享受不同券商手續費與優惠，其次是想用不同證券帳戶管理多個投資標的。因此，LINE Bank延續「快金融平台」策略，陸續開辦富邦證券交割戶與凱基證券交割戶，期望幫助投資人，輕鬆投資個股、零股、ETF等熱門標的之餘，又能方便管理交割帳戶。

國內第二大證券商凱基證券，看好LINE Bank與LINE生態圈的「平台」發展潛力，提供快速線上開戶及市場少有的定期定額「日日扣」服務。

LINE 凱基證

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