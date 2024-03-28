立院財政委員考察櫃買中心 資安恐衝擊金融市場

立法院財政委員會28日考察櫃買中心，由櫃買中心總經理李愛玲進行簡報報告，其中資安問題對於金融市場極為重要，國民黨立委王鴻薇、賴士葆也針對資安問題表示關切。

國民黨立委王鴻薇最強調資安對於國內金融市場的重要性，雖然目前證交所或櫃買中心並未傳出任何重大的資安事件，不過在市場很熱的時候，小小的資安問題都可能造成投資人損失，並提出兩大核心問題：資安演習多久做一次？國內交易所有沒有參加任何的金融兵推？而上市櫃公司必須配置資安人員，甚至設立「資安長」的要求，但實際上仍有許多公司未按規定執行。

國民黨立委賴士葆也指出，台灣是未來極可能發生戰爭的地區，若不幸發生戰爭時交易所如何運作？金管會什麼情況暫時休市？甚至近期有將近9.8萬股民的資料遭外洩出售，又該如何應對？

資安的防護上，李愛玲報告時表示，為強化證券市場資安防護，已辦理證券市場電腦資安事件應變小組（SF-CERT）工作，主要提供證券期貨業者發生資安事件時的緊急應變協助，預計113年至114年依照評估結果測試案例，並辦理交易及行情系統測試演練。此外，目前已取得ISO 27001資安標準驗證並通過TAF驗證，在今年六月之前，將完成2013年版轉到2022年版的轉版驗證。

證券期貨局局長張振山回應，資安演習每年至少做一次，內部沙盤推演中都在進行中，若有極端情況發生，如戰爭、斷網、斷電等，政策方面應交由主管機關同步作回應較為合適，同時也不希望台股未來有暫停交易發生，但目前內部仍在思考中。 櫃買中心總經理李愛玲進行簡報。攝影／崔馨方

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