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上「基富通」買得獎基金 通通終身0手續費

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
基富通董事長林丙輝／中央社
基富通董事長林丙輝／中央社

2024年傑出基金獎陸續揭曉，國內最大基金交易平台－基富通為便利投資人及促進普惠金融發展，4月將於官網、APP同步推出「榮耀基金」專輯，統整四大基金獎的獲獎名單，供投資人作為中長期理財的重要參考指標，同時也開放全平台單筆、定期定額申購基金通通0手續費。

2024年四大基金獎登場，炒熱市場話題，包括「傑出基金金鑽獎」、「晨星基金獎」、「Smart智富台灣基金獎」都已公布得獎基金名單，而「LSEG理柏台灣基金獎」則預計4月中旬出爐。

基富通總經理王浩宇表示，共同基金是國民理財的好工具，尤其是得獎基金都是由第三方的獨立專業機構從境內、外8,000多個級別基金中層層篩選而出，不只是短、中、長期的績效報酬優異，基金淨值波動度的風險控管能力也都受到肯定，代表萬中選一的「基優生」。

身為國內最大基金交易平台，基富通自開台以來即提供國人選擇多元、交易安全、費用低廉與友善便利的基金理財服務。為方便投資人掌握基金獎資訊，4月1日也將於官網、APP同步推出「榮耀基金」專輯，統整四大基金獎的獲獎名單，提供投資人作為中長期理財的重要參考指標。

王浩宇強調，共同基金是國民理財的好工具，在台灣已深耕超過40年，投資範圍涵蓋台灣、美國、歐洲、日本、越南、印度、巴西等全球各地股票、債券市場，以及科技、能源、生技醫療、不動產、公用事業等各大產業，種類多元，許多都是成立20、30年以上的長青基金，經歷過多次景氣循環的考驗。不管是小資族或高資產族群，都能根據個人理財目標、風險承受度，挑選合適的基金，創造現金流，並累積人生的財富。

此外，為響應金管會普惠金融政策，讓每位國人都能以最低廉成本安心理財，今年起於基富通官網或APP申購基金，無論單筆、定期定額通通終身0手續費，老客戶既有定期定額契約也不再收取手續費。

以單筆申購100萬股票型或債券型基金、並持有1年為例，一般在銀行的申購手續費約五折，且每年收取0.2%左右的信託管理費；而在基富通平台0手續費，且沒有信託管理費、平台服務費或後收手續費基金，可為投資人省下2~3萬元的交易成本，讓投資贏在起跑點。

資料來源：各基金銷售機構，以申購新台幣100萬元股票型基金（牌告申購手續費3%）、100萬元債券型基金（牌告申購手續費1.5%）為例。王奐敏／製表
資料來源：各基金銷售機構，以申購新台幣100萬元股票型基金（牌告申購手續費3%）、100萬元債券型基金（牌告申購手續費1.5%）為例。王奐敏／製表

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