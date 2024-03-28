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傑出基金金鑽獎桂冠加持 富蘭克林25年連續得獎不中斷紀錄

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
第27屆傑出基金金鑽獎揭曉得獎名單，常勝軍富蘭克林今年再以「富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金」獲得最佳貨幣型基金大獎，締造連續25年掄獎不中斷的超前紀錄。示意圖／路透
第27屆傑出基金金鑽獎揭曉得獎名單，常勝軍富蘭克林今年再以「富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金」獲得最佳貨幣型基金大獎，締造連續25年掄獎不中斷的超前紀錄。示意圖／路透

第27屆傑出基金金鑽獎揭曉得獎名單，常勝軍富蘭克林今年再以「富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金」獲得最佳貨幣型基金大獎，締造連續25年掄獎不中斷的超前紀錄。

美元短票基金 升息期間穩定資產的力量

聯準會自2022年三月啟動升息循環並於隔年下半年劃下句點，一年多的時間聯準利率從幾近零的水準急劇調升到5.25%~5.5%的區間，金融市場這兩年從股債齊跌到雙漲，考驗投資人心臟。然而績效緊貼著聯邦基準利率的美元貨幣型基金是少數能連兩年繳出正報酬，其中富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金更在今年台北金融研究發展基金會主辦的傑出基金金鑽獎贏得「最佳貨幣型基金」的肯定。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金具備三大優勢，可為資產配置加分。包括基金持有標的信評高、下行風險極低；高利率水準將維持一段時間，將受惠其中；滿足現金入袋的每月配息機制，且是同類型基金唯一。

儘管聯準會停止升息，富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金仍有兩大佈局紅利，一是礙於通膨依然高度黏著，市場預料降息恐延至下半年且次數、幅度都會格外謹慎，利率高掛的情況有機會延續；二是歷史經驗顯示，該基金的配息成果會略微落後反應聯準會升降息週期。

富蘭克林國民的基金 洞燭市場搶先機

富蘭克林以穩健且類型多元化的優質基金，積極為投資人接軌全球財富機會，迄今在國內四大基金獎已創下連續25年得獎不中斷並累積總得獎數300座的里程碑*，現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數也超過百檔，基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，歷年來亦獲基金獎評選單位諸多肯定，顯見富蘭克林全方位投資專家的實力。

富蘭克林投顧表示，過去兩年多來盤旋在新聞頭條的焦點像是新冠疫情已消弭，而牽動全球經濟的美國聯準會貨幣政策立場，則將進入轉折階段，此時多個主要股市與產業頻創紀錄，投資佈局更須居「高」思危，建議以美國股債平衡型及精選收益複合債券型基金，建構「雙收益」組合為資產核心，可兼顧收益需求和追求資本利得等多個目的，再依個人目標配置科技、生技等「雙技」類型基金，或是日本、印度等「雙強」單一國家型基金。

升息 美國聯準會

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