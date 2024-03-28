富邦證券連七年獲財訊「最佳財富管理」大獎

以客戶需求出發、致力推動精準服務的富邦證券，在2024年財富管理大調查中大放異彩。富邦證券今年第七度獲得「最佳財富管理」最大獎項，也進一步拿下「最佳服務」「最佳數位金融」、「金融服務創新」、「最佳影音行銷」等共計五項大獎肯定，充分展現富邦證券在財富管理、數位金融以及創新服務上的傑出表現。

富邦證券總經理郭永宜表示，「富邦證券的財富管理服務是以客戶角度出發，透過數據科學瞭解客戶需求，結合專業的商品及輔銷團隊，提供符合客戶需求的理財服務。更以三大措施來提供暖心的金融服務、擴大客戶服務質量。」富邦證券的三大措施，首先是進行組織調整，以經紀及財管Product Manager專業團隊每個月依據金融市場趨勢，擬定商品策略，協助客戶掌握市場脈動，搭配專業輔銷團隊，協助第一線營業同仁處理客戶各項理財問題，並提供售後服務，建構完整的服務循環。

其次，富邦證券持續投入大數據研究，以客戶屬性、產品偏好及風險承受度等多面向，建立共約2,000個客戶標籤，以AI智能模型來分析每位客戶的樣態與理財需求，此舉可大幅提升營業同仁理財服務的精準度。第三項措施則是持續優化各項數位平台及提供客製化的訊息，展現強大的「空戰」能力，協助第一線營業同仁服務客戶，發揮「陸戰」實力。透過結合線上資訊推播與營業同仁線下有感的服務，以所謂的online with offline作為，發揮「空戰」與「陸戰」的協同戰力，優化服務品質。

此外，富邦證券瞭解年輕族群渴望提升金融專業知識，以進行各項投資，增進財富。因此富邦證券整合富邦金控、富邦投顧與富邦期貨的資源，提供淺顯易懂的理財影片及研究報告，更積極發展影音短片來協助客戶瞭解金融商品，並利用方便觸及的YouTube、Facebook、LINE等社群媒體，以更易理解的內容及適當的溝通工具，協助投資人解決各式投資理財痛點，不僅深受用戶喜愛，更深獲評審團的高度肯定。

未來，富邦證券也將從過去的單一商品銷售模式，串聯到客戶不同人生階段所需的理財商品，從前端銷售到售後服務，協助客戶進行資產配置，並留意市場價格與客戶部位損益的變化，為客戶可能面臨的風險進行把關，致力成為客戶心目中最理想的財富管理品牌。

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