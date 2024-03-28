快訊

車頭全毀！竹東高中校車猛撞護欄 司機學生7人掛彩送醫

寶林茶室食物中毒2死 台大醫指避免重複加熱的米、麵

若台海開戰，對中國經濟制裁有效嗎？專家：代價太高

富邦證券連七年獲財訊「最佳財富管理」大獎

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
以客戶需求出發、致力推動精準服務的富邦證券，在2024年財富管理大調查中大放異彩。圖／富邦金控提供
以客戶需求出發、致力推動精準服務的富邦證券，在2024年財富管理大調查中大放異彩。圖／富邦金控提供

以客戶需求出發、致力推動精準服務的富邦證券，在2024年財富管理大調查中大放異彩。富邦證券今年第七度獲得「最佳財富管理」最大獎項，也進一步拿下「最佳服務」「最佳數位金融」、「金融服務創新」、「最佳影音行銷」等共計五項大獎肯定，充分展現富邦證券在財富管理、數位金融以及創新服務上的傑出表現。

富邦證券總經理郭永宜表示，「富邦證券的財富管理服務是以客戶角度出發，透過數據科學瞭解客戶需求，結合專業的商品及輔銷團隊，提供符合客戶需求的理財服務。更以三大措施來提供暖心的金融服務、擴大客戶服務質量。」富邦證券的三大措施，首先是進行組織調整，以經紀及財管Product Manager專業團隊每個月依據金融市場趨勢，擬定商品策略，協助客戶掌握市場脈動，搭配專業輔銷團隊，協助第一線營業同仁處理客戶各項理財問題，並提供售後服務，建構完整的服務循環。

其次，富邦證券持續投入大數據研究，以客戶屬性、產品偏好及風險承受度等多面向，建立共約2,000個客戶標籤，以AI智能模型來分析每位客戶的樣態與理財需求，此舉可大幅提升營業同仁理財服務的精準度。第三項措施則是持續優化各項數位平台及提供客製化的訊息，展現強大的「空戰」能力，協助第一線營業同仁服務客戶，發揮「陸戰」實力。透過結合線上資訊推播與營業同仁線下有感的服務，以所謂的online with offline作為，發揮「空戰」與「陸戰」的協同戰力，優化服務品質。

此外，富邦證券瞭解年輕族群渴望提升金融專業知識，以進行各項投資，增進財富。因此富邦證券整合富邦金控、富邦投顧與富邦期貨的資源，提供淺顯易懂的理財影片及研究報告，更積極發展影音短片來協助客戶瞭解金融商品，並利用方便觸及的YouTube、Facebook、LINE等社群媒體，以更易理解的內容及適當的溝通工具，協助投資人解決各式投資理財痛點，不僅深受用戶喜愛，更深獲評審團的高度肯定。

未來，富邦證券也將從過去的單一商品銷售模式，串聯到客戶不同人生階段所需的理財商品，從前端銷售到售後服務，協助客戶進行資產配置，並留意市場價格與客戶部位損益的變化，為客戶可能面臨的風險進行把關，致力成為客戶心目中最理想的財富管理品牌。

富邦金控 財富管理

延伸閱讀

金管會： ETF非定存替代 點出高息商品四大風險

AI熱潮是否會重演2000年網路泡沫？法巴銀：有明顯差距

全民瘋高股息ETF！金管會示警「非定存替代」揭4大風險

3月28日觀音生禁忌多！「三生肖」快拜菩薩有機會發大財

相關新聞

亞幣全倒 台幣盤中閃見32元

美元強勢無法擋，加上日圓走勢疲軟，主要亞幣昨天全數倒地，台幣匯率昨天盤中閃見卅二字頭，終場重貶一點○二角．收在卅一點九九...

富邦證券連七年獲財訊「最佳財富管理」大獎

以客戶需求出發、致力推動精準服務的富邦證券，在2024年財富管理大調查中大放異彩。富邦證券今年第七度獲得「最佳財富管理」...

彰銀、馬偕 推健康照護信用卡

彰化銀行昨（27）日宣布，攜手馬偕紀念醫院與萬事達卡共同打造首張健康照護概念信用卡「彰化銀行馬偕認同卡」，堆疊多元回饋，...

金管會： ETF非定存替代 點出高息商品四大風險

全民瘋高股息ETF，金管會昨（27）日提醒投資人「ETF非定存替代」，需留意四大風險，一、市場風險，ETF價格會隨成分股...

彰化銀行馬偕認同卡設計概念...緊扣醫院形象

彰化銀行昨（27）日攜手馬偕紀念醫院與萬事達卡，共同打造首張健康照護概念信用卡「彰化銀行馬偕認同卡」，亦是全球第一張與醫...

信用卡沒開卡沒消費 將不收年費

去年銀行掀起的換卡、清呆卡風潮，引發卡友擔憂自身權益受損。金管會3月下旬已備查銀行公會的信用卡業務自律公約，未來包含未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。