亞幣全倒 台幣盤中閃見32元
美元強勢無法擋，加上日圓走勢疲軟，主要亞幣昨天全數倒地，台幣匯率昨天盤中閃見卅二字頭，終場重貶一點○二角．收在卅一點九九八元，匯價為逾四個月新低。匯銀主管表示，美國聯準會延後降息時間，代表美國將維持高利率一段時間，導致主要亞幣走勢疲軟，估計短期內台幣匯率將在卅一點八至卅二點二元區間整理。
央行總裁楊金龍昨赴立法院財委會報告，針對台幣匯率盤中驚見卅二字頭，立委關切央行升息半碼，台幣匯率應該要走強，結果反而貶得更重，原因為何？楊金龍說，近期不只台幣匯率貶值，日本央行升息後，日圓匯率貶得更多，韓元與人民幣匯率也同步下挫，關鍵在於「美元超強」，主要是市場原先預期聯準會最快三月、四月有機會降息，現在看起來會延後降息，導致美元變強了。
楊金龍指出，因美元指數強漲，今年以來包括日圓、韓元、人民幣等主要亞幣均為貶值，且台幣匯率的貶幅還小於日圓、韓元。
匯銀主管說，熱錢昨天大舉匯出九億美元，導致國內股匯走勢不同調，台股昨上漲七十三點，收在二萬零二○○點，台幣匯率終場仍重貶逾一角，盤中一度貶至卅二點○一八元，最多貶值一點二二角；後因美元賣盤出籠，貶值金額縮至一點○二角。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲百分之○點一八，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中又以台灣主要貿易對手國貨幣韓元最為弱勢、單日重貶百分之○點六八，台幣匯率貶幅百分之○點三二居次，日圓匯率也下跌百分之○點二五。
央行統計，今年以來美元指數累計大漲百分之三點○二，日圓仍為「最弱亞幣」，累計貶值百分之六點七八，韓元與台幣也分別貶值百分之四點五與百分之三點九五。主要亞幣中，走勢較抗跌的星元與人民幣，今年累計貶值百分之二點一三與百分之一點八九。
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